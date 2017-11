CATALUÑA. AZNAR RESPALDA EL 155 CONTRA EL DESAFÍO INDEPENDENTISTA PARA EVITAR QUE EN CATALUÑA REINE "EL IMPERIO DE LA ANARQUÍA"

- Lamenta que “en Cataluña ha faltado política” porque Rajoy puso la "prioridad" en la crisis económica. El expresidente del Gobierno y presidente de la Fundación FAES, José María Aznar, respaldó este miércoles la aplicación del artículo 155 de la Constitución española en Cataluña para frenar el desafío de independencia promovido por la Generalitat de Carles Puigdemont e indicó que así se defiende el Estado de Derecho, porque "lo demás es la sedición, la secesión y el imperio de la anarquía".

En una entrevista a la Cadena Ser recogida por Servimedia, Aznar explicó que ha decidido hablar públicamente sobre este tema porque "es el momento de apoyar a las fuerzas constitucionalistas" contra el independentismo y justificó la adoptación de medidas contundentes como el cese del Gobierno catalán al completo al entender que el que "el Estado de Derecho se aplique es algo que tenemos que defender siempre los demócratas".

Insistió una y otra vez en que lo que ha pasado en Cataluña es un "golpe de Estado" y destacó la reacción de todos los instrumentos del Estado para detenerlo en seco. En particular, ensalzó la intervención "muy importante" del rey Felipe VI, la "reacción espectacular de la nación española" con manifestaciones multitudinarias en defensa de la unidad del país, la "agrupación" de los partidos constitucionalistas para aplicar el 155, la "acción legítima" del Gobierno con las medidas adoptadas y la respuesta de la Justicia con el envío a prisión de los miembros de la Generalitat que no han huído a Bélgica. "Hemos sufrido un golpe de Estado y eso conlleva unas respuestas políticas", sentenció.

Aznar evitó criticar las decisiones que ha adoptado el Ejecutivo de Mariano Rajoy, de quien comentó que "ha estado en su mesa de presidente del Gobierno" al aplicar el 155, que definió como un "acierto" que ha sido modulado políticamente. No obstante, lamentó que durante años ha estado centrado en sacar a España de la crisis económica sin dar respuesta a los pasos hacia adelante que daban los separatistas.

"Los partidos constitucionales han dejado un margen enorme para la política secesionista, y cuando los vacíos existen en política, esos vacíos los cubren otros. Ha habido un déficit de política muy grande", dijo como única crítica hacia el PP.

LA PRIORIDAD FUE LA CRISIS

Aznar lamentó que en el Gobierno de Rajoy "pusieron la prioridad en otras cosas" cuando llegaron a La Moncloa en diciembre de 2011, porque entonces "había una crisis brutal y la prioridad era sacar al país" de esa situación. No obstante, dijo que entonces él ya avisó al PP de que la amenaza más grande a la que se iban a enfrentar era "la secesión de Cataluña". "Ellos pusieron la prioridad en otras cosas. A Rajoy no le critico porque la crisis era una urgencia que tenía España", comentó.

Incluso, 15 años después aseveró que desde 2002 ya veía venir esta amenaza independentista en Cataluña porque aquel año ofreció a la CiU de Jordi Pujol entrar en el Gobierno de España y la formación nacionalista lo rechazó. "Es ahí cuando me dice que él no considera válido el pacto constitucional", confesó.

Aznar explicó que entonces advirtió a Pujol de que su partido iba a "emprender una carrera a la radicalidad" en la que siempre "ganan los radicales" y que su partido iba a "desaparecer", como pasó con la escición de la coalición y la fundación del PDeCat.

También evitó confrontar con el PP al ser preguntado sobre la campaña de recogida de firmas contra el Estatuto de Cataluña que su partido desarrolló en 2005 y que desde el independentismo se señala constantemente como el origen de la fractural social que existe en esta comunidad y el punto de partida hacia la secesión.

"Yo no puedo hablar en nombre del PP, ni siquiera en esa época", matizó pese a que entonces era el presidente de honor del partido. Aznar respaldó que el PP presentara un recurso de inconstitucionalidad contra 114 artículos de los 223 del Estatuto y que el Tribunal Constitucional en 2010 corrigiera en su sentencia 14 de ellos.

Aznar afirmó que es "injusto" culpar al Tribunal Constitucional de lo que ahora está pasando en Cataluña porque precisamente "para eso está" este órgano judicial y porque actúa en ejecución de las competencias que le otorga la propia Constitución.

Preguntado sobre cómo el desafío independentista está afectando a los partidos políticos, admitió que "no viven su mejor momento" pero alabó las "condiciones políticas muy relevantes" que a su juicio tiene el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, y criticó que en la crisis catalana Unidos Podemos "ha demostrado que es un partido infiable, además de antisistema".

Del PP no quiso hablar más allá de que "también tiene gente muy buena", como espera que "también la tenga" el PSOE. El expresidente del Gobierno y del PP aclaró que no piensa fundar "ningún partido" político, como llegó a rumorearse hace meses a raíz de que renunciara a ser el presidente de honor de su formación. "Ahora soy sólo afiliado del PP y no dejaré de serlo", afirmó.

PEOR EN DICIEMBRE

Aznar advirtió de que el 22 de diciembre, cuando pasen las elecciones autonómicas catalanas convocadas por el Gobierno de Rajoy, España puede estar "peor" si el resultado depara una mayoría de las formaciones independentistas. "Estaremos todos peor, pero yo creo que los independentistas seguirán teniendo un problema consigo mismos", dijo.

El expresidente del Gobierno manifestó que de la crisis actual "no se sale dándole un premio a los sececionistas", que consistiría en concederles "situaciones privilegiadas" dentro de una negociación.

Aznar explicó que "la razón o una parte de la razón se puede dar al contado o a plazos" y rechazó abrir negociaciones como la de la reforma de la Constitución sin aclarar previamente "para qué".

En este punto, sacó a relucir que el barómetro del CIS publicado este martes pone de manifiesto que la mayoría de los españoles es partidaria de mantener el actual sistema de las autonomías.

