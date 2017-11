CATALUÑA. CATALÁ REPROCHA AL PDECAT EL 3% Y LAS SOCIEDADES “OFFSHORE” DE ALGUNO DE SUS MIEMBROS

Google Plus

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, dijo hoy al PDeCAT, la antigua CDC, que con las nuevas siglas no tendrá fácil tapar asuntos como las comisiones del 3% o los “instrumentos offshore” de algunos de sus militantes, en clara referencia a las sociedades en el extranjero que se atribuyen al exalcalde de Barcelona Xavier Trias.

Catalá se refirió a este asunto en el Pleno del Senado, donde el parlamentario del PDeCAT Josep Lluís Cleries criticó la actuación judicial frente al desafío independentista y pidió la excarcelación de los que definió como “presos políticos”, en alusión a los exmiembros del Gobierno catalán y a los exresponsables de ANC y Òmnium que están en prisión provisional sedición y otros delitos.

A este respecto, el ministro respondió que si el PDeCAT quiere que se excarcele a estos investigados, debe pedírselo a los abogados de los encausados y no al Gobierno, puesto que en España hay separación de poderes.

Además, Catalá emplazó al partido de Carles Puigdemont a “volver a la moderación y a la centralidad”, puesto que “han abandonado hasta su siglas”. Sin embargo, dudó de que los exconvergentes vayan a tener “capacidad” para “encontrar siglas que cubran el 3% y los instrumentos offshore de algunos de sus militantes”, en referencia a las sociedades que se atribuyen a Xavier Trias.

“HAY SUFICIENTES EXTREMISTAS”

El titular de Justicia insistió en que es necesario que el PDeCAT vuelva a la moderación, porque ya “hay suficientes comunistas, extremistas, radicales para que ustedes intenten imitarles”. “No les sale bien porque ya hay la versión original de todo eso”, dijo refiriéndose a los exconvergentes.

Por su parte, Cleries tildó de “indignante” el encarcelamiento de Oriol Junqueras y otros exconsejeros catalanes, al tiempo que denunció la aplicación “desproporcionada y abusiva” en Cataluña del artículo 155 de la Constitución.

De cara a las elecciones autonómicas del próximo 21 de diciembre, el senador nacionalista pidió al Ejecutivo que se excarcele a los exconsejeros presos, que el Estado se comprometa a reconocer el resultado de los comicios y a no volver a aplicar el artículo 155.

