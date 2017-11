CATALUÑA. ZOIDO REPROCHA A RUFIÁN QUE NO CUMPLA “SU PALABRA” DE DEJAR EL CONGRESO

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, reprochó hoy al diputado de ERC Gabriel Rufián que no haya cumplido “su palabra” de abandonar el Congreso el pasado mes de marzo, cuando se cumplía el plazo que se dio él mismo para dejar su escaño una vez declarada la ‘república catalana’.

Zoido hizo esta consideración en el Pleno de la Cámara Baja, donde Rufián le preguntó por las últimas actuaciones policiales en Cataluña y exhibió unas esposas para ilustrar la represión que considera se está ejerciendo en su comunidad.

Por su parte, Zoido acusó a Rufián de no querer que se cumplan las leyes y de no “cumplir su palabra”. Le recordó así que en 2015 dijo que sólo estaría 18 meses en el Congreso, ya que entonces volvería a la “república catalana” una vez proclamada la independencia.

El titular de Interior dijo al diputado nacionalista que el plazo que se dio expiró en marzo pasado y sigue en su escaño. “A lo mejor lo que no ha vuelto a enchufar aquella impresora que trajo y por eso no ha podido imprimir usted su renuncia al acta”, ironizó el ministro.

“SE CUMPLIÓ EL PROTOCOLO”

Sobre las últimas actuaciones de las Fuerzas de Seguridad del Estado en Cataluña, Zoido indicó que los agentes realizar sus labores “normales” y destacó que este mismo miércoles la Policía Nacional detuvo a siete ultras que provocaron incidentes el pasado 12 de octubre en la Plaza de Cataluña de Barcelona.

Al mismo tiempo, Zoido defendió las actuaciones de los agentes estatales contra el proceso independentista y advirtió de que no saldrán “gratis” los actos de acoso e intimidación a los mismos. A este respecto, recordó a Rufián de que compañeros de su partido tendrán que declarar por un delito de odio por presuntamente haber hostigado a policías nacionales.

En cuanto a las críticas al traslado a prisión de Oriol Junqueras y los otros exconsejeros de la Generalitat que están encarcelados, Zoido sostuvo que se cumplieron “todos y cada uno de los requisitos del protocolo” y lamentó “que se pudiera producir "alguna pequeña herida" o "alguna erosión” a los investigados.

“LES MOLEREMOS A VOTOS”

Por su parte, Rufián exhibió unas esposas para ilustrar la represión policial que sostiene se está ejerciendo en Cataluña, algo que dijo es la única “política” y “programa electoral” del PP para su comunidad. Frente a este planteamiento, el diputado de ERC dijo que los catalanes les responderán en las urnas.

“Ustedes han hecho de sus cárceles nuestra pesadilla”, afirmó, “nosotros haremos de nuestras urnas la suya. Ustedes nos han molido a palos, nosotros les moleremos a votos”. Por último, dijo que “ojalá” algún día a Mariano Rajoy se le pongan también las esposas, en referencia a que sea detenido.

