CATALUÑA. RAJOY REPROCHA A PUIGDEMONT SU AUSENCIA EN EL SENADO: "YO HUBIERA VENIDO AUNQUE ESTUVIERA EN MINORÍA"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, reprochó este viernes al presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, que finalmente no haya acudido al Senado a defender sus postulados, asegurando que él lo hubiera hecho incluso estando en "inmensa minoría".

Lo dijo durante su intervención ante el Pleno del Senado para argumentar la necesidad de aplicar el artículo 155 de la Constitución. "Yo hubiera venido aquí a defender mis opciones aunque estuviera en inmensa minoría", aseguró, recibiendo los aplausos de los senadores del PP.

Aseguró el presidente del Gobierno que el diálogo tiene "dos enemigos": el primero de ellos, "el que maltrata las leyes, las ignora y las incumple" obviando que esas leyes son fruto del diálogo entre todos; y el segundo, "el que solo quiere escucharse a sí mismo, el que no entiende o no quiere entender al otro, el que va a al suya sin importarle el interlocutor".

Añadió, en ese sentido, que la única negociación a la que se ha invitado al presidente del Gobierno ha sido "sobre los términos y plazos" de la independencia de Cataluña, algo sobre lo que "no puedo disponer".

"Todo lo demás es irrelevante", aseguró Rajoy, reprochando además a Puigdemont que no acudiera a la Conferencia de Presidentes por si se meclaba "con algo indeseable", como tampoco participó en la negociación sobre la financiación autonómica.

