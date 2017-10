CATALUÑA. CATALÁ REPROCHA A BILDU QUE “COMO SIEMPRE” DEFIENDA A LOS QUE COACCIONAN Y NO A LAS VÍCTIMAS

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, reprochó hoy a EH Bildu que, en lo que se refiere a la crisis en Cataluña, esté defendiendo "como siempre" a los que coaccionan y no a las víctimas, en referencia al apoyo de la formación abertzale al proceso independentista que lidera Carles Puigdemont y no a los jueces, policías y otras personas que han sido objeto de presiones en esta comunidad.

Catalá se refirió a esta cuestión en el Pleno del Senado, donde el parlamentario abertzale Jon Iñarritu le preguntó “sobre si el Gobierno considera que está dando una respuesta correcta a la crisis territorial en el Estado”, en referencia a la pretensión de Carles Puigdemont de declarar la independencia de la comunidad catalana.

A este respecto, Iñarritu sostuvo que la Policía Nacional y la Guardia Civil intervinieron “con brutalidad y desproporción” contra el referéndum secesionista del pasado 1 de octubre. Añadió que esto ha hecho que medios de comunicación internacionales hayan señalado que la intervención del Gobierno respecto a Cataluña es un “anti-ejemplo” de lo que no deben hacer “las democracias maduras y consolidadas”.

"SENTIDO DEMOCRÁTICO"

Este senador sostuvo que “lo normal” y “de sentido común” para afrontar la crisis catalana es actuar con “sentido democrático” y “escuchando a la ciudadanía de Cataluña”.

Por su parte, Catalá destacó el hecho de que EH Bildu, “como siempre” hace este partido, se pone en el caso del proceso independentista del lado de los que protagonizan las “coacciones” y no de las “víctimas”.

Según el ministro, este pasado del partido que lidera Arnaldo Otegi hace que no estén defendiendo a jueces, fiscales o profesores coaccionados, sino a “los que les hacen escraches” o a los amenazados en pintadas. A su juicio, en EH Bildu “les cuesta mucho estar del lado de las víctimas”.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso