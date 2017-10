CATALUÑA. ERC Y PDECAT RENUNCIAN A DEBATIR MAÑANA CON EL GOBIERNO EN EL CONGRESO

Google Plus

Los diputados de ERC y del PDeCat en el Congreso de los Diputados no asistirán mañana al Pleno y anunciaron este lunes que retirarán las mociones que tenían previstas contra el Gobierno sobre la situación de Cataluña.

Desde ambas formaciones se remitió un mensaje a los periodistas en el que se informaba de que no acudirán al Pleno del Congreso, que empezará a las 15 horas, pero sí lo harán los senadores en el de la Cámara Alta, que empieza a las 16 horas.

“El grupo de Esquerra Republicana no va a asistir mañana, martes, a la sesión del pleno del Congreso de los Diputados. Esta misma tarde vamos a solicitar la retirada del orden del día del punto sobre nuestra moción consecuencia de interpelación. Por lo que respecta al Senado, el grupo va a participar en la sesión plenaria que empieza mañana”, decía el mensaje.

El mismo texto se empleó para anunciar la ausencia de los diputados del PDeCAT.

Precisamente, la sesión plenaria que empezaba mañana en las Cámara Baja incluía en el orden del día una moción consecuencia de interpelación urgente de cada una de estas formaciones.

Por un lado, se trata de la consecuencia de la interpelación que le hizo el portavoz adjunto de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, al Gobierno y que respondió la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Monserrat; y, por otro, de la del diputado del PDeCat Carles Campuzano a la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría cuatros días antes del referéndum ilegal del 1-O.

Para la sesión de mañana en el Congreso, todavía queda la moción de Unidos Podemos–En Comú Podem–En Marea, sobre los planes que tiene el Gobierno para superar la crisis actual con Cataluña, como consecuencia de la interpelación de hace dos semanas del portavoz Xavier Domènech a la vicepresidenta.

