CATALUÑA. SE REINICIA EL PLENO DEL PARLAMENTO TRAS DOS HORAS Y MEDIA SUSPENDIDO

Google Plus

La sesión del Parlamento de Cataluña en la que se espera que se apruebe la ley del referéndum de autodeterminación se reinició este miércoles a las 13.13, tras dos horas y media suspendido.

La presidenta del Parlamento, Carme Forcadell, decretó la suspensión hacia las 10.45 a instancias de Ciudadanos, PSC, Catalunya Sí Que es Pot y PP para que la Mesa y la Junta de Portavoces abordaran sus peticiones de reconsideración de la admisión a trámite de la norma y los escritos de los servicios jurídicos de la cámara alertando de que la tramitación de la lay que ampara el referéndum vulnera disposiciones del Tribunal Constitucional.

Uno de los autores de esos informes jurídicos, el secretario general del Parlamento, Xavier Muro, negó además haber firmado la inclusión de la ley en el boletín oficial de la cámara, y los grupos de la oposición exigieron saber quién había cometido este acto y aseguraban que eso invalidaba la admisión a trámite.

"Es nula de pleno derecho", afirmó el portavoz de Cs, Carlos Carrizosa, en tanto que el de Catalunya Sí Que es Pot, Joan Coscubiela, exigió que se leyera la advertencia de los servicios jurídicos a la Mesa. A ambos les cortó Fordadell.

Al retomar la palabra, Forcadell anunció que, como estaba previsto, la mayoría de la Mesa (Junts pel Sí acapara cuatro de los siete miembros que la componen, frente a uno de Cs, otro del PSC y otro de CSQP) desestimó las peticiones de reconsideración que los grupos no independentistas habían presentado.

Dichos grupos alegaban que no habían dispuesto de las 48 horas reglamentarias para estudiar la norma, publicada esta misma mañana en el Boletín de la cámara, y que no procedía su tramitación de urgencia eludiendo el debate de totalidad, el dictamen del Consell de Garanties Estatutaries y limitando a dos horas el plazo de presentación de enmiendas.

El retraso de más de dos horas ha supuesto la demora de la sesión de control al Gobierno catalán, con preguntas primero a los consejeros y luego a su presidente, Carles Puigdemont, al término de la cual Junts pel Sí y la CUP quieren que se tramite la ley del Referéndum.

Para ello, lo primero que hizo el Parlamento fue votar, y aprobar con la mayoría absoluta de ambos grupos independentistas, la modificación del orden del día para incluir ese punto y la tramitación de la norma por la vía de urgencia. Ahora comenzará la sesión de control.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso