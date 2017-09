CATALUÑA. DASTIS PIDE PARAR LA “FARSA” DEL REFERÉNDUM Y OFRECE DIÁLOGO A LA GENERALITAT

Google Plus

El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis, ha exigido a la Generalitat de Cataluña que pare la “farsa” del referéndum y ha tendido la mano al Govern para abrir un proceso de diálogo dentro del marco establecido por la Constitución y las leyes.

Así se pronunció el jefe de la diplomacia española en una entrevista en la CNN recogida por Servimedia, en la que subrayó que España es una democracia y aclaró que todas las actuaciones que en ella tengan lugar han de producirse dentro de la ley y respetando el Estado de Derecho.

Exigió a la Generalitat de Cataluña que pare “esta farsa de referéndum” y ofreció al Govern diálogo dentro del marco legal establecido por la Constitución y las leyes.

Agregó que el Gobierno no permitirá nada que quebrante las leyes, al tiempo que rechazó la pretensión de los independentistas de vincular la democracia con un “romántico derecho a decidir”.

Tras dejar claro que “no queremos que una parte decida por nosotros”, aseguró que no habrá referéndum el próximo domingo.

A su vez, mostró su confianza en que este día transcurra “en paz” y que no haya que lamentar “ningún episodio de violencia”.

Respecto de los escenarios que se abren tras el 1-O, Dastis reiteró la voluntad del Gobierno de entablar un diálogo con la Generalitat para acomodar las distintas realidades de España. “El Gobierno quiere hablar dentro del marco de las leyes para definir nuestro futuro”, aseveró.

Por último, manifestó que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado “hacen lo que los tribunales dicen que haga” y defendió que el Gobierno está actuando con proporcionalidad y mesura para impedir la celebración del referéndum.

