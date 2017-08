CATALUÑA. EL PP CREE QUE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO ANTE EL TC DAN “RESULTADOS POSITIVOS”

El portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando, aseguró este jueves que la estrategia del Gobierno fundamentada en recurrir ante el Tribunal Constitucional todas aquellas resoluciones promovidas desde Cataluña para impulsar el proceso independentista están dando “resultados positivos”.

En una entrevista en RNE recogida por Servimedia, Hernando afirmó que la aplicación del artículo 155 de la Constitución “no está encima de la mesa”, si bien dejó claro que el Gobierno actuará “con contundencia pero con prudencia” para evitar que se celebre el referéndum anunciado para el próximo día 1 de octubre.

Esto le sirvió para aseverar que la estrategia del Gobierno de recurrir ante el Tribunal Constitucional todas las resoluciones que “intentan vulnerar el Estado de Derecho” procedentes de Cataluña están dando “resultados positivos”.

El éxito de esa estrategia, a su juicio, explica el “desconcierto”, el “nerviosismo”, el “amagar y no dar” de los independentistas, así como que cada vez tengan menos apoyo entre el conjunto de los catalanes.

A su vez, insistió en que el Estado de Derecho es “lo suficientemente fuerte” para responder a los retos que plantean quienes pretenden “destruir España”, “una de las naciones más antiguas del mundo que no van a romper quienes en un momento dado tienen una mayoría parlamentaria determinada”.

Hernando consideró un “esperpento” y un “disparate” el hecho de que ayer la Mesa del Parlamento catalán decidiese no modificar el orden del día de su reunión, que evita el inicio de la tramitación de la ley del referéndum.

Por su parte, valoró como “no firme” el apoyo que el PSOE presta al Gobierno ante el desafío independentista y definió como poco serias las “fórmulas ocurrentes” planteadas por los socialistas al respecto, que sólo tienen como objetivo “mostrar caras amables al independentismo”.

Por último, subrayó que no es partidario de abrir el debate sobre el modelo territorial en España, si bien concedió que éste puede ser “ajustable”.

Por su parte, el vicesecretario general del PP, Pablo Casado, indicó en una entrevista en Onda Cero, recogida por Servimedia, que “Cataluña es mucho más que las personas que dirigen la Generalitat” y dejó claro que “no existirá ningún tipo de fractura en España”.

Tras comentar que “ante cualquier incumplimiento de la democracia, el Gobierno va a actuar”, manifestó que “el problema lo tienen los partidos de la oposición de Cataluña, que se dan cuenta de que sus perspectivas electorales y su respaldo social se caen”.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso