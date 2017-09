CATALUÑA. MAS RECURRIRÁ LA FIANZA DE 5,2 MILLONES QUE LE RECLAMAN POR EL 9-N

Google Plus

El expresidente de la Generalitat Artur Mas recurrirá la fianza de 5,2 millones que le exige el Tribunal de Cuentas en el plazo de quince días por el coste de la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014, que promovió el Gobierno catalán pese a que fue anulada por el Tribunal Constitucional.

El abogado Mas anunció la presentación de este recurso después de que compareciera este lunes en Madrid ante el órgano de cuentas junto a los defensores de los exconsejeros catalanes (Irene Rigau, Francesc Homs y Joana Ortega) a los que también se reclama dinero por el 9-N.

En concreto, este lunes tuvo lugar el acto de alegaciones y de levantamiento del acta de liquidación provisional correspondiente a los hechos denunciados por las entidades Sociedad Civil Catalana, Asociación Cívica y Cultural y Abogados Catalanes por la Constitución con motivo de los gastos ocasionados en la consulta de hace tres años.

El Tribunal de Cuentas informó a los abogados de Mas de que tiene un plazo de 15 días para presentar una fianza de 5,2 millones, de los que la cantidad principal son 4,8 millones y 400.000 intereses.

MISMA MULTA A PUIGDEMONT

Se da la circunstancia de que Mas podría tener que abonar también, si ellos mismos no pagan, las cantidades que se exigen por el 9-N a la exconsejera de Educación Irene Rigau –tres millones de euros-, al exconsejero de Presidencia Francesc Homs –dos millones- y a la exvicepresidenta Joana Ortega -200.000 euros-.

No obstante, los abogados de Mas, Homs, Rigau y Ortega anunciaron este lunes, tras comparecer ante el Tribunal de Cuentas, que recurrirán. Así, el letrado del expresidente de la Generalitat dijo que tiene la "esperanza" de que la liquidación que se les existe por el coste del 9-N "sólo sea provisional y no llegue a ser definitiva".

Al mismo tiempo, Manuel Miró, vocal de la junta directiva de Sociedad Civil Catalana, advirtió de que el actual presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, podría enfrentarse en un futuro a las mismas responsabilidades jurídicas a las que tiene que hacer frente Mas.

