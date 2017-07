CATALUÑA. PP Y CS RECURREN AL TC LA REFORMA DEL REGLAMENTO DEL PARLAMENT

- Para “defender a todos los catalanes” de un “atropello” democrático. El Partido Popular y Ciudadanos escenificaron este lunes un frente común contra el independentismo catalán al presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) por la reforma del Reglamento de la Cámara catalana que permitiría aprobar por el mecanismo de lectura única la ley del referéndum y las denominadas ‘leyes de desconexión’. De esta forma, indicaron, pretenden “proteger y defender” a todos los catalanes de un “atropello a la democracia”.

La vicesecretaria general de Estudios y Programas del PP y diputada del PPC, Andrea Levy, y la diputada del Parlamento catalán Lorena Roldán, de Cs, acudieron a la sede del TC en Madrid, una vez el viernes el propio Gobierno central presentó su recurso de inconstitucionalidad frente a esta reforma del Reglamento del Parlamento de Cataluña.

El objetivo de este recurso, explicó Levy, es “proteger a los catalanes de la baja calidad democrática que quiere imponerse” en esta autonomía por parte de sus gobernantes. “Quieren amordazar a la oposición y no lo van a conseguir”, aseguró, al tiempo que calificó de “atropello a la democracia” esta modificación del Reglamento, que se ha gestado en la “clandestinidad” y para “acallar a la oposición”.

“Vamos a seguir protegiendo con nuestros recursos, la ley y la democracia a los catalanes no independentistas”, prometió, alegando que “no puede imponerse la voluntad de unos cuantos y situarse Cataluña en una democracia de extrarradio”. Además, se mostró apenada por la ausencia del PSOE en este recurso presentado con Cs.

CRÍTICAS POR LA AUSENCIA DEL PSOE

Levy afeó a los socialistas su “falta de generosidad política” en “momentos excepcionales” como los que vive España ante el anuncio de un referéndum de autodeterminación para el próximo 1 de octubre. “No se entiende que esté en la equidistancia”, señaló, antes de incidir en que hoy ella también está “representando a los votantes del PSOE” con la presentación de este recurso.

Roldán consideró que se trata de una “reforma mordaza” con la que se pretende “silenciar a la oposición”. A su juicio, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, está tratando de “retorcer el Reglamento” haciendo “trampas”. En cualquier caso, opinó que los independentistas están “perdiendo el partido”, porque “ya no convencen ni a los suyos”.

“Les pedimos que reconozcan el fracaso y convoquen elecciones autonómicas, que pongan las urnas de verdad”, exigió la diputada autonómica de la formación naranja, para a renglón seguido recordar a Puigdemont que la oposición suma más votos que Junts pel Sí y la CUP y que la dirigente de Cs en Cataluña, Inés Arrimadas, cuenta con un “proyecto para todos” los ciudadanos catalanes.

TRAS EL RECURSO DEL GOBIERNO

El Gobierno anunció el viernes la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la reforma del Reglamento del Parlament, con la que según el presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, los independentistas quieren imponer "a las bravas" su proyecto "radical y divisivo".

Lo anunció Rajoy en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros que analizó el informe del Consejo de Estado que avala el recurso de inconstitucionalidad por entender que el nuevo reglamento de la Cámara catalana vulnera el derecho de participación política en condiciones de igualdad reconocido en el artículo 23.2 de la Constitución.

El pasado miércoles se debatió en el Parlamento autonómico la reforma, que fue finalmente aprobada con los votos favorables de Junts pel Sí y la CUP y del diputado no adscrito Germà Gordó. El resto de la Cámara votó en contra.

El nuevo reglamento del Parlament permite que cualquier grupo parlamentario pueda promover leyes a través de la vía de lectura única, procedimiento de urgencia que acorta los plazos del debate y restringe la presentación de enmiendas.

Se trata de una herramienta fundamental con vistas al referéndum del 1 de octubre, dado que se prevé que el Gobierno de la Generalitat tramite las leyes de desconexión con este procedimiento el próximo mes de septiembre.

