CATALUÑA. EL PSOE RECONOCE QUE NO ESTÁN “SATISFECHOS” POR EL 21-D POR LAS ELEVADAS EXPECTATIVAS

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, reconoció este martes que los socialistas “no estamos nada satisfechos” de los resultados obtenidos por el PSC en las elecciones del 21-D, debido a las altas expectativas que se habían generado.



Ábalos, en una entrevista en laSexta recogida por Servimedia, indicó que les supone un “fracaso” en el sentido de las “esperanzas” que tenían y la “ilusión” con la que habían trabajado “y con lo que las encuestas nos estaban diciendo días antes” ya que, “a partir, de ahí se genera una expectativa que es la que no se cumple”.

Si bien, dijo que lo que “más desazón” les produce es que no se haya abierto un espacio de propuestas, de programa de gobierno para Cataluña y que “la cuestión se haya resuelto con alto nivel de emocionalidad que ahora cuesta mucho gestionar”.

El dirigente socialista destacó que el PSC ha crecido en un escaño y en votos mientras que “otros no pueden decir lo mismo”, en clara alusión al PP que ha descendido hasta los cuatro escaños.

Por otra parte, respecto a la propuesta del candidato del PSC sobre los indultos, en caso de que sean condenados los miembros del Govern encausados, Ábalos matizó que no fue un “elemento determinante” en la campaña sino que “simplemente sirvió para que los competidores sacaran punta en un momento en el que la campaña estaba polarizada, en términos beligerantes”. Esta mañana, en otra entrevista recogida por Servimedia reconoció que con esta propuesta se creó “cierta desconfianza”.

Además, restó importancia a la petición del expresidente de la Junta de Extremadura el socialista Juan Carlos Rodríguez Ibarra de que el PSOE rompa relaciones con el PSC y subrayó que los socialistas catalanas han actuado de “modo muy leal” y actualmente trabajan con una importante coordinación.



