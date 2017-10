(AVANCE) CATALUÑA. EL PSOE RECONOCE QUE LAS MEDIDAS DEL 155 SON “DURAS” POR “MUCHO QUE SE SUAVICEN” Y QUE LOS SOCIALISTAS NO ESTÁN AHÍ “POR GUSTO”

El PSOE reconoce que las medidas que el Gobierno ha puesto sobre la mesa en virtud de la aplicación del artículo 155 de la Constitución “por mucho que se suavicen son duras” pero esperan que haga “reflexionar” al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y convoque elecciones.

El portavoz de la Ejecutiva, Óscar López, compareció en rueda de prensa para dar cuenta de la reunión de la Permanente del PSOE que tuvo lugar este lunes en Ferraz para tratar la situación en Cataluña después de que el Gobierno aprobara en Consejo de Ministros las medidas para activar la vía del artículo 155 de la Constitución.

“El 155, per se, suave no es”, dijo el también alcalde Valladolid, quién defendió que se trata de un precepto constitucional. “No estamos con el 155, digamos, por gusto y dando saltos de alegría”. Aunque “a unos pocos les pone el 155, no estamos entre ellos, es una opción” dijo el portavoz, que explicó que “es el último recurso que el Estado de Derecho concede a la propia sociedad para poner orden, sentido común, racionalidad, normalidad a una situación que se ha tornado como claramente caótica”.

Por ello, sostuvo que “las medidas, por mucho que se suavicen, son duras” y concedió un “margen de confianza” para ver si se van a aplicar porque está esperanzado “de que puedan servir y que la simple puesta sobre la mesa” a algunos les haga “reflexionar” y finalmente “no sea necesario” ponerlas en práctica.

A su juicio, aplicar “no sería bueno, sería mucho mejor para Cataluña que no hubiera necesidad de aplicar el precepto”, por lo que instó una vez más a Puigdemont a que haga una convocatoria electoral. Si bien, Puente puntualizó que no será evitable el 155 si hay una declaración de independencia. “Una declaración de independencia es inaceptable y en ningun caso, puede servir para volver a la legalidad”.

