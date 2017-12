CATALUÑA. EL PSOE RECONOCE QUE ICETA CREÓ “CIERTA DESCONFIANZA” CON LA PROPUESTA DE LOS INDULTOS

Google Plus

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, reconoció este martes que la propuesta del candidato del PSC a la Generalitat, Miquel Iceta, de indultar a los integrantes del Govern en caso de que fueran condenados, generó “cierta desconfianza” entre el electorado.



Así lo afirmó Ábalos en una entrevista en la Ser recogida por Servimedia en la que también reconoció que en el PSC se crearon “expectativas elevadas” sobre el resultado que iba a obtener en las elecciones autonómicas en Cataluña del pasado 21-D.

La propuesta del candidato del PSC sobre los indultos, en caso de que sean condenados, los miembros del Govern encausados, generó sorpresa en el seno del PSOE y fue criticada en privado.

El dirigente socialista indicó que esa propuesta no fue determinante pero sí que creó “cierta desconfianza” entre los que ya había “previa desconfianza” en la “capacidad” del PSC de estar “alineado en la capacidad de beligerancia que se estaba exigiendo”.

Por ello, el ‘número tres’ del PSOE señaló que, aunque la posición “más sensata y más razonable” era la del PSC porque planteaba la reconciliación y la unidad, “en momentos de combate no tiene muchos partidarios”.

En este sentido, también reconoció que se plantearon “algunas expectativas elevadas” que se “fueron alimentando” en la media que las encuestas iban arrojando un “aumento significativo”.

Tras apuntar que en “algún momento” esas expectativas fueron “ciertas”, en el último tramo de la campaña, hubo una incursión del “voto útil con mucha fuerza y se fue concentrando entorno a CS”.

Ello le llevó a asumir que la formación que lidera Albert Rivera tuvo una “posición más clara” que hizo que el voto útil se concentrara en ello, porque es un partido que tiene la “exclusiva” de que “nació en Cataluña contra el independentismo”.

Sin embargo, destacó que sólo han concentrado voto del llamado bando constitucionalista y que “no ha habido trasvase de otros votos”, de ahí que, aunque han ganando elecciones tienen “muy difícil gobernar”.

Por último, Ábalos calificó de “lamentable” la actitud del Gobierno que preside Mariano Rajoy porque todavía sigue “en funciones”. Así, afirmó que el “problema” es que este país necesita reforma estructurales, casi una “segunda transición y para hacer reformas de este calado, hace falta el compromiso de las fuerzas políticas, de mayoría al menos” porque hay temas muy importantes que no pueden abrirse paso como iniciativas de un solo partido.



