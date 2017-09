CATALUÑA. EL PP RECOMIENDA A IGLESIAS NO ENTRAR “EN LA SALA” DONDE LOS INDEPENDENTISTAS “SE VAN A SUICIDAR”

- Cree que Iglesias lanza “mensajes surrealistas” fruto de una estrategia orgánica “para no definirse”. El vicesecretario general de Comunicación del Partido Popular, Pablo Casado, pidió este lunes al líder de Podemos, Pablo Iglesias, que entre “en la racionalidad” en lo referente al referéndum secesionista y la defensa de la legalidad porque, de lo contrario, le avisó de que estaría “entrando en la sala donde va a haber un suicidio colectivo”.

En la rueda de prensa posterior al Comité de Dirección del PP contestó así a la propuesta que lanzó hoy Iglesias a “todas las fuerzas políticas comprometidas con la democracia” y a los alcaldes de municipios de más de 50.000 habitantes de reunirse antes del 1-O en una “asamblea extraordinaria” en la que se trate la situación de “excepcionalidad” que, a su juicio, está viviendo España frente a la deriva secesionista planteada desde Cataluña y buscar soluciones políticas.

Para Casado, es “un chiste” oír a Iglesias hablar de defender la democracia y sus “mensajes surrealistas” son “fruto de una estrategia orgánica interna absolutamente pragmática para no definirse”, ya que “saben perfectamente que tienen muy complicado contentar a las dos almas de Podemos”.

Además de criticar sus “declaraciones grandilocuentes”, Casado reclamó a los dirigentes de Podemos que “entren en la racionalidad” y les advirtió de que no hacerlo implicaría pasar a la “sala donde va a haber un suicidio colectivo” de los independentistas que promueven el referéndum. “¡Les estamos avisando, no entren ahí, que se van a suicidar!”, exclamó.

Dicho esto, dejó claro que el PP no piensa aceptar “lecciones” de un partido como Podemos, más aún cuando lleva en su programa electoral “expropiaciones de segundas residencias, la nacionalización de empresas, el cierre de medios de comunicación no afiles, nombrar a dedo a jueces y se sabe que han asesorado a gobiernos totalitarios de otras latitudes”.

“Creo que sinceramente es de bastante mal gusto”, espetó, aunque consideró aún peor haber escuchado hoy al coordinador general de IU, Alberto Garzón, “decir que se violan los derechos civiles y humanos en España en relación a la cuestión de Cataluña”. “Esto es algo intolerable, pero da buena muestra de en qué manos está ahora mismo la izquierda radical en España”, denunció.

