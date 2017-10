CATALUÑA. EL PP RECLAMA A PUIGDEMONT QUE PRESENTE SU DIMISIÓN HOY

El portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando, dijo este miércoles que espera que el presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, presente hoy mismo su dimisión y convoque elecciones anticipadas, tras haber quedado “inhabilitado de forma política” por el 1-O.

En una entrevista en TVE recogida por Servimedia, el portavoz parlamentario de los populares indicó que este es el mensaje que espera escuchar del mandatario catalán, que tiene previsto comparecer hoy a las 12.00 horas, aunque confesó que tiene “serias dudas” de que lo haga porque “hace mucho tiempo que nos ha demostrado que no es un demócrata”.

“Que reconozca el fracaso del domingo, la chapuza de un pucherazo perpetrado para dar apariencia de referéndum”, reclamó el portavoz parlamentario de los populares, que directamente pidió su dimisión al frente de la Generalitat y convocar elecciones en esta autonomía.

También le reclamó reconocer que en Cataluña “no se han producido acciones violentas y cargas policiales de la Guardia Civil y la Policía Nacional”, sino que “las violencias han sido en una parte fabricadas para intentar crear una situación de desorden por la propia Generalitat, exhibiendo imágenes falsas”.

No obstante, acto seguido precisó que es “verdad” que la violencia existió durante el referéndum ilegal del domingo, pero remarcó que “en muchas ocasiones ha sido para defenderse de los violentos que estaban practicando esa violencia para intentar desarmar a la Policía y a la Guardia Civil”.

En cuanto a la decisión de la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela de citar al mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, en calidad de investigado por un delito de sedición, así como a los presidentes de las entidades Òmnium Cultural y ANC, Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, dijo que “al final a quien quebranta las leyes le acaba llegando su turno”.

“Pasó con Artur Mas, pasó con Francesc Homs y otras personas que tienen que hacer frente al pago de cuantiosas sumas de dinero por el 9-N y les va a llegar a los demás, a aquellos que han desacatado las normas de la Justicia”, expuso, al tiempo que criticó que desde Òmnium Cultural y la ANC se haya “fomentado el acoso a la gente en sus propias casas”.

Advirtió de que este tipo de conductas son “propias de Estados totalitarios” y no caben en un Estado de Derecho como el español. “Estamos en una situación de crisis nacional y evidentemente el Estado de Derecho va a responder y nadie va a romper España”, aseguró el portavoz del PP.

En este momento, prosiguió, lo importante es “mantener la unidad” con el PSOE y Ciudadanos para hacer frente al desafío secesionista. Sin embargo, se mostró extrañado por la “frivolidad” del PSOE al buscar al reprobación de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

“Aquí a quien hay que reprobar es a Carles Puigdemont, a Oriol Junqueras y a quienes han actuado no respetando la ley y se han constituido en Cataluña como líderes de la ilegalidad”, recriminó a los socialistas. Por ello, Hernando les invitó a “reflexionar y rectificar”.

Dijo a los socialistas que en vez de intentar reprobar a la vicepresidenta, deberían “desacreditar” a quienes no están “siendo leales” con el Estado de Derecho, donde incluyó “a los señores de Podemos”, por tener un “pacto con ERC sencillamente para intentar vulnerar cada día nuestro ordenamiento jurídico”.

Finalmente, celebró el mensaje “claro y contundente” del rey Felipe VI en defensa de la unidad en un discurso “apropiado” para un jefe del Estado “que no está dispuesto a que España sea descuartizada como algunos pretenden desde dentro de la propia Generalitat”.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso