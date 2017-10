CATALUÑA. LA CUP RECLAMA LA DECLARACIÓN DE LA INDEPENDENCIA PORQUE “NO HAY POSIBILIDAD DE PACTO CON EL ESTADO ESPAÑOL”

Google Plus

La CUP reclamó esta tarde, después de que Carles Puigdemont desistiese de convocar elecciones autonómicas, que debe declararse ya la independencia de Cataluña, puesto que “no hay posibilidad de pacto con el Estado español”.

La portavoz del Secretariado Nacional de la CUP, Núria Gibert, se pronunció de esta forma en una rueda de prensa en el Parlament después de la intervención de Puigdemont y antes del inicio del Pleno en el que se debate sobre la aplicación del artículo 155 de la Constitución contra la Generalitat.

Gibert acusó a Puigdemont de haber generado este jueves “cierta confusión”, “desconcierto” y haber actuado con “opacidad” sobre una eventual convocatoria de elecciones autonómicas.

Frente a esta opción, esta dirigente de la CUP dijo que su partido no avala negociaciones “en despachos” y pidió “agotar todas las posibilidades” para declarar la independencia, en alusión a que se apruebe en la Cámara catalana antes de que el Senado dé el visto bueno aplicar el artículo 155.

La portavoz de esta formación demandó una “lectura solemne y oficial de la declaración de independencia” en el Parlament y que se cumpla así el “mandato” del referéndum del 1-O. No obstante, indicó que su fuerza política todavía no tenía elaborada una propuesta de resolución concreta para aprobar la independencia entre este jueves y mañana.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso