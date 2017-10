CATALUÑA. ALBIOL RECLAMA “MÁXIMA CELERIDAD” A LA JUSTICIA PARA PONER A PUIGDEMONT “EN SU SITIO”

El presidente del PP catalán, Xavier García Albiol, reclamó este martes “máxima celeridad” a la Justicia para “poner en su sitio, desde el punto de vista de las responsabilidades que correspondan”, al ya cesado presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y a “todos los que han provocado la principal fractura de la sociedad catalana en los últimos 40 años”.

Lo dijo en la rueda de prensa que ofreció en la sede del PP en Barcelona para valorar la comparecencia del expresidente catalán en el Centro Internacional de Prensa de Bruselas, donde aseguró que no pedirá asilo político, aunque no volverá a España hasta que se le den las “máximas garantías” de que tendrá un “proceso justo”.

“Produce una enorme vergüenza que se vaya al corazón de Europa a mentir”, valoró Albiol sobre el discurso en el que Puigdemont aseguró que seguirá trabajando al frente del “Gobierno legítimo” de Cataluña. “Hoy Puigdemont ha demostrado que es un hombre desesperado”, criticó el candidato del PP a las elecciones del 21 de diciembre.

Albiol cargó con dureza contra Puigdemont porque “parece que aún no se ha entrado que ni que ni es presidente de la Generalitat ni puede hablar en nombre de nadie y mucho menos exigir absolutamente nada”. “Es simplemente un ciudadano normal. Eso sí, que tiene problemas muy serios con la Justicia”, apuntaló.

Además, consideró una “incoherencia más del independentismo” que el PDeCat ya haya dicho que va a concurrir a los comicios que ha convocado Mariano Rajoy en Cataluña para el 21-D y se quejó de que “no es coherente ni serio decir que se está perseguido políticamente” cuando sus “compañeros” están en Barcelona “circulando por la calle sin ningún tipo de problema”.

En este sentido, subrayó que Puigdemont “está insultado a los catalanes y también al conjunto de los españoles cuando afirma que no puede regresar a Cataluña porque su integridad física corre riesgo, como si los catalanes que no somos independentistas fuésemos personas violentas”.

“Si se quiere quedar en Bruselas, que se queda. Si no quiere regresar a Cataluña, que no regrese. Si se quiere presentar a las elecciones, que haga lo que considere oportuno”, manifestó, aunque le advirtió de que el Gobierno de Rajoy y el PP no le van a permitir que “siga insultando ni una sola vez más al resto de catalanes y de españoles que queremos vivir en convivencia”.

