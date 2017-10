CATALUÑA. AZNAR RECHAZA LA REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN POR SER UN "PAGO A PLAZOS" A LOS SECESIONISTAS

- "El secesionismo catalán ha ido sobrepasando todas las líneas rojas que existían". El expresidente del Gobierno José María Aznar rechazó este jueves el acuerdo entre Mariano Rajoy y Pedro Sánchez para abordar una reforma de la Constitución como solución al desafío independentista en Cataluña, al considerar que sería "un pago a plazos de lo que ahora no estamos dispuestos a pagar al contado al secesionismo catalán".

Aznar hizo estas declaraciones durante la clausura del Foro #IdeasFaes en Valencia, una jornada sobre la educación y la sanidad como ejes de la igualdad de oportunidades y el Estado de bienestar, que supone la primera actividad de este foro fuera de Madrid.

En su intervención, el exjefe del Ejecutivo advirtió de que España atraviesa "un momento crítico de su historia" por la independencia de Cataluña que promueven la Generalitat y el Parlamento autonómico. Por eso, indicó que "nadie puede abdicar de su responsabilidad, sea cual sea el ámbito desde la que la ejerza".

"Hemos visto cómo el secesionismo catalán ha ido sobrepasando todas las líneas rojas que creíamos que existían ante un desafío de semejante magnitud a la ley y a la democracia. Hemos visto que los separatistas han interpretado los silencios como síntoma de debilidad y no como muestra de prudencia", dijo.

Aznar denunció que los independentistas "han ido inculcando en demasiadas mentes la mentira de una independencia dorada, gratuita y saludada por el mundo, cuando la realidad es otra bien distinta".

En concreto, señaló que las consecuencias del proceso liderado por Artur Mas y Carles Puigdemont son "la fractura social, el descrédito internacional, el conflicto político sin precedentes en democracia y el abandono masivo de empresas que no ven ese paraíso secesionista por ninguna parte".

A su juicio, "lo que está en juego es el pacto constitucional de 1978, el valor de la Transición democrática y, por tanto, la continuidad de una España que hizo de la Constitución el terreno firme del reencuentro entre los españoles".

Lamentó que el nacionalismo catalán "lo ha dado por roto, lo ha destruido", e indicó que "como respuesta no cabe una apelación genérica a la reforma constitucional" como han acordado el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez.

"Si se acepta que se ha roto el pacto de unidad y diversidad, la reforma constitucional no debe ser el pago a plazos de lo que ahora no estamos dispuestos a pagar al contado al secesionismo catalán. Esto es lo que creo que opina la gran mayoría de los españoles, y desde luego es mi opinión", alertó.

Aznar hizo un llamamiento para "aunar energías, fortalecer la sociedad civil, defender la libertad concreta de los ciudadanos" frente a los independentistas, nacionalistas y populistas, ya que entre ellos "no existen barreras" y "comparten el mismo desprecio por la libertad, los mismos fines y las mismas herramientas".

