CATALUÑA. RIVERA RECHAZA "INVENTOS" Y "PASTELEOS" CON LOS NACIONALISTAS

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, aseguró este martes que su partido rechaza cualquier tipo de "invento" o de "pasteleo" con los nacionalistas para intentar resolver el desafío soberanista en Cataluña, en referencia a iniciativas como la comisión de estudio impulsada por el PSOE.

En su intervención en abierto ante los parlamentarios de Ciudadanos, Rivera se refirió a la propuesta del PSOE que se ha visto hoy en la Junta de Portavoces del Congreso de los Diputados y sobre la que decidirá la Mesa el próximo martes.

Rivera fenunció que el PSOE está proponiendo una "nación de naciones" y su formación lo que quiere es "una nación de ciudadanos", por lo que no participará en "pasteleos" con quienes solo buscan dar "un golpe a la democracia".

El líder de la formación naranja coincide en la necesidad de reformar la Constitución, por ejemplo para clarificar competencias, pero alertó de que eso se hace "con reformas" y no con "comisiones de pasleos" que implican llegar a acuerdos con quienes quieren "quitarnos nuestra nacionalidad y nuestros derechos".

"Los que no somos delincuentes no tenemos miedo", proclamó, reclamando al PP y al PSOE "que dejen de pastelear" y que accedan a ponerse "en serio" a reformar la Constitución. Si los socialistas rectifican, dijo, "aquí estamos", pero en ese tipo de "inventos" no van a estar.

"LO JUSTO Y LO CORRECTO"

La solución a los problemas de España, insistió Rivera, no pasan por más nacionalismo ni por más privilegios, sino por más igualdad y más derechos, y esa posición, aseguró, es la compartida por la inmensa mayoría de los ciudadanos, voten a quien voten.

Rivera proclamó que los parlamentarios de Ciudadanos no están "en venta" porque llegaron al Congreso para defender sus convicciones y no para "cambiar cromos", y por ello no trabajan con la "calculadora electoral" sino defendiendo "lo justo y lo correcto".

Ciudadanos defiende este martes en el pleno del Congreso una proposición no de ley de apoyo al Gobierno y a las instituciones y funcionarios del Estado frente al desafío independentista, y al referirse a esa iniciativa criticó que quienes no la han presentado "se quejan" de que lo haga su formación.

Considera que es momento de defender activamente "a quienes se juegan el tipo" para defender la legalidad y la democracia y que ante ello no hay "reproche posible" ni tiene sentido que los partidos constitucionalistas se pongan "de canto" o del lado de quienes "apoyan el golpe" a la democracia.

