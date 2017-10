CATALUÑA. PODEMOS RETIRA LA MOCIÓN QUE RECHAZA APLICAR EL ARTÍCULO 155 DE LA CONSTITUCIÓN

Unidos Podemos decidió este martes retirar la moción que presentó en el Congreso de los Diputados que rechazaba la aplicación de medidas como las que permite el artículo 155 de la Constitución después de un bronco debate con el PSOE.

El portavoz de En Comú Podem en el Congreso y dirigente de Catalunya En Comú, Xavier Domènech, afirmó que su formación tomaba esta decisión después de que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont haya decidido “no declarar la independencia de Cataluña”.

Durante la defensa de la moción, Domènech acusó al Gobierno de “ignorancia” por pensar que la cuestión catalana no se enconaría hasta el momento actual y le reprochó su insistencia a reconocer la “plurinacionalidad” de España.

Comentó que la situación actual es el cúmulo de una “historia larga de incomprensiones” que tiene su punto de condensación en el pasado día 1 de octubre.

Afirmó que la declaración unilateral de independencia “no es la solución” pero que tampoco lo son la “represión” que, a su juicio, “agravará el conflicto y será pan para hoy y hambre para mañana”.

Por ello, reclamó “mediación” y soluciones al estilo de las tomadas en Escocia y en Quebec (Canadá). “Si no dialogan actuarán contra el bien de Cataluña y del resto de España”.

Por su parte, el secretario de Política Federal del PSOE, Patxi López, afirmó que los socialistas tenderán puentes y acusó a Podemos de utilizar “medias tintas”, “ambigüedades” y “equidistancias” ante el independentismo.

Exigió la “vuelta a la democracia”, al Estado de Derecho y a la legalidad en Cataluña y recordó a Podemos que los socialistas tienen “138 años sufriendo cárcel, exilio y destierro como para aceptar que venga alguien que tiene todo por demostrar que nos dé lecciones de todo”.

Emplazó a la formación morada a explicar si apoya y legitima el referéndum del 1-O, así como una eventual declaración unilateral de independencia, y le espetó que los socialistas están junto con los más de 120 alcaldes del PSC.

A su vez, exigió diálogo, “aunque esa palabra no guste ni a unos ni a otros”, con el objetivo de buscar una salida política a este conflicto territorial.

Al mismo tiempo, Aitor Esteban (PNV) dijo que hoy no era un día para abordar un “pseudodebate” porque mañana comparece el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el Congreso, porque no estaban presentes en el Hemiciclo los partidos nacionalistas catalanes y porque se ha de abogar por la “distensión”.

Por otro lado, Juan Carlos Girauta (Cs) comentó con tono airado que son los nacionalistas catalanes quienes necesitan un encaje constitucional. También anunció que pedirán que no se pague a aquellos parlamentarios de estas formaciones que no asistieron hoy al Pleno de la Cámara Baja.

Reclamó a Domènech que “no compren las mentiras del matrix nacionalistas”, de “esa pesadilla totalitaria” y que “no participe en la lógica amigo-enemigo” propia de los independentistas.

Por último, Alicia Sánchez Camacho (PP) aseveró que su formación “no admitirá diálogos con golpistas” ni que “se equipare al Gobierno democrático de Mariano Rajoy”.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso