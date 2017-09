CATALUÑA. RAJOY RECALCA LA IMPORTANCIA DE IR “TODOS JUNTOS” CONTRA LOS PLANTEAMIENTOS “TOTALITARIOS”

Google Plus

- No aceptará “de ninguna de las maneras” que Puigdemont pase “por encima de los derechos de todos”. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, subrayó este martes que ningún partido constitucionalista puede aceptar “de ninguna de las maneras” los "planteamientos totalitarios, antidemocráticos y que pretenden pasar por encima de los derechos de todos los ciudadanos” de los que, a su juicio, hace gala el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. “Es muy importante que vayamos todos juntos”, dijo al PSOE.

“¡Inaceptable!”, exclamó Rajoy en su intervención ante el Pleno del Senado, al relatar el “atentado a los derechos y libertades fundamentales” que se perpetró la semana pasada en el Parlamento catalán con la aprobación de las denominadas ‘leyes de ruptura’, ya suspendidas por el Tribunal Constitucional (TC).

El diputado socialista Andrés Gil aprovechó la primera sesión de control al Ejecutivo tras el parón estival para reiterar al presidente “toda la lealtad” del PSOE para frenar el desafío secesionista. “Vamos a estar al lado del Gobierno en esta ocasión, no tenga la menor duda”, prometió.

Tras estas palabras de total respaldo, achacó directamente a la gestión de Rajoy “parte de la fractura” en la sociedad catalana. Afeó la recogida de firmas en contra del Estatuto de Cataluña, “un error que hoy tiene consecuencias”. Sin embargo, precisó que “ni uno solo de esos errores justifican ni justificarán un ataque al Estado de Derecho”.

“INMOVILISMO POLÍTICO”

El parlamentario socialista se preguntó cómo hemos podido llegar a esta “desafección” en una de las comunidades autónomas de España y llegó a la conclusión de que ha sido principalmente por “la insensatez, incompetencia y falta de respeto a la legalidad” de Artur Mas, Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y Carme Forcadell. Aún así, también dijo que “ha tenido mucho que ver” el “inmovilismo político” de Rajoy.

Rajoy agradeció el apoyo de los socialistas, ya que “es muy importante que en un tema de estas características vayamos todos juntos”. “Perseguimos lo mismo”, agregó Rajoy, para a renglón seguido restar importancia a los posibles “errores” propios o ajenos en este momento en el que hay que hablar lo “realmente importante”.

Rajoy se mostró totalmente de acuerdo con lo expresado por el socialista en torno a la necesidad de dialogar en la política, pero remarcó que hablar “es muy difícil” cuando el planteamiento es autorizar un referéndum, “una irresponsabilidad” que no podría cometer dado su cargo y principios.

