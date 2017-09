CATALUÑA. PODEMOS REAFIRMA QUE NO QUIERE “PRESOS POLÍTICOS” EN CATALUÑA Y QUE LOS CATALANES RESPONDERÁN COMO UN “SOLO PUEBLO”

Google Plus

Unidos Podemos insistió este miércoles en decir que no quiere “presos políticos” en Cataluña “ni en ningún lugar del mundo” tras las detenciones producidas durante la mañana a miembros de la Generalitat.

Los diputados de Unidos Podemos se concentraron en la Puerta de los Leones de la Cámara tras la finalización del Pleno de este miércoles con carteles en los que se podía leer ‘detenciones no, democracia sí’.

La portavoz de Podemos, Irene Montero, avisó que no quieren “presos políticos en ningún lugar del mundo, tampoco en Cataluña y tampoco en España” y recordó que este martes la Cámara Baja rechazó la propuesta de Ciudadanos “de apoyar la estrategia antidemocrática” del Gobierno de Mariano Rajoy.

Por su parte, el representante de En Comú Podem, Xavier Domènech, dijo que el Gobierno “está bordeando la ilegalidad con sus actuaciones” y que Cataluña va a responder “como un solo pueblo ante las agresiones que estamos viviendo”. Ante la vivencia de “uno de los momentos más graves de la historia de la democracia”, añadió, llamó a la “calma” y a la “unidad democrática” a través de una “respuesta contundente”.

Podemos celebrará este domingo en Zaragoza, a una semana del referéndum del 1 de octubre en Cataluña, la asamblea que planteó el pasado lunes y en la que invitaba a diputados, senadores y alcaldes a reunirse en torno a la misma mesa para hallar soluciones que pasen por un “referéndum pactado y con garantías”.

