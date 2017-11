CATALUÑA. MAESTRE VE “RAZONABLE” QUE SÁNCHEZ MATO ARROPARA A NUET EN LA AUDIENCIA Y EL PP LE ACUSA DE “APOYAR A GOLPISTAS”

La portavoz del Gobierno municipal de Madrid, Rita Maestre, dijo este jueves que “es razonable” que el delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, fuera a arropar al exsecretario del Parlamento catalán Joan Josep Nuet cuando fue a declarar a la Audiencia Nacional, mientras que el portavoz del PP, José Luis Martínez-Almeida, le acusó de “apoyar a golpistas” en horario de trabajo pagado por los madrileños.

Sánchez Mato acudió esta mañana a las puertas de la Audiencia Nacional para expresar su solidaridad con los miembros de la Mesa del Parlamento catalán disuelto, llamados a declarar por permitir la tramitación de las inconstitucionales leyes de ruptura con España, y en particular a Nuet, miembro de la organización hermana de IU en Cataluña, Esquerra Unida i Alternativa. Éste aseguró ayer no haber votado 'sí' en la Mesa a la tramitación de dichas leyes.

Preguntada Maestre en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno si ésta había aprobado o respaldado la iniciativa de Sánchez Mato, ella ironizó que, obviamente, no se había decidido en la Junta pero que ese apoyo “es razonable” ante el “calibre” de los cargos que se imputan a los miembros de la Mesa del Parlament por una decisión puramente “administrativa” como tramitar las citadas leyes.

Por el contrario, Almeida recriminó a Sánchez Mato haber “ido a apoyar a los golpistas que dieron un golpe a la democracia” al permitir ese trámite legislativo inconstitucional, y le exigió que “dedique su tiempo a los madrileños y no a los golpistas” en el tiempo en que “está cobrando su sueldo” como concejal y delegado municipal. Y, elevando el tiro, apuntó que “la culpa es” de la alcaldesa, Manuela Carmena, a quien preguntó “si va a descontar el sueldo de hoy al delegado de Hacienda y si le va a cesar”.

