CATALUÑA. RAJOY MINIMIZA EL ÉXITO DE CS PORQUE SU AUGE ES “LA CONCENTRACIÓN DEL VOTO ÚTIL” EN UNA AUTONOMÍA

Google Plus

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, minimizó este viernes el triunfo de Ciudadanos en las elecciones catalanas del 21-D porque corresponde a “la concentración del voto útil” en una autonomía, algo que, a su juicio, no es extrapolable al devenir del PP en clave nacional.



El jefe del Ejecutivo hizo estas consideraciones en la rueda de prensa que ofreció en el Palacio de la Moncloa tras el mayor batacazo electoral del PP en Cataluña, donde perdió 8 diputados quedando relegado a 3 escaños únicamente en la provincia de Barcelona.

Rajoy negó que el resultado de estas elecciones sea extrapolable a nivel nacional, esgrimiendo que “una cosa son las elecciones autonómicas en Cataluña y otra las elecciones en otros lugares de España, las municipales o las generales”.

Además, valoró que no se ha castigado al PP en Cataluña porque el Gobierno haya puesto en marcha el artículo 155 de la Constitución, ya que precisamente quien ha ganado las elecciones apoyó la activación de este precepto constitucional. Por tanto, defendió que esa “no fue la razón” del descalabro electoral de su partido.

“Fundamentalmente, ha sido la concentración del voto en una fuerza política que ya lideraba la oposición desde el año 2015 y era el principal partido de la oposición”, indicó, antes de valorar que por eso “en esta ocasión” muchos catalanes decidieron dar respaldo a quien creían que podía tener más posibilidades que otras fuerzas políticas.

Rajoy informó que esta misma mañana felicitó a la candidata de Ciudadanos, Inés Arrimadas, y también al presidente de esta formación, Albert Rivera, por haber ganado las elecciones autonómicas en número de escaños y votos, pese a que no puedan conformar un Gobierno constitucionalista alternativo.

Para desligar este triunfo del contexto político nacional, Rajoy puso como ejemplo las elecciones generales de junio de 2016, cuando Podemos fue la fuerza más votada en Cataluña y ahora es la quinta. También recordó que Cs tuvo en 2015 25 diputados y el PP solo obtuvo 11, pero en las generales los populares ganaron a Cs en las cuatro provincias.

Por todo ello, el presidente del Gobierno insistió en que este el resultado en un momento dado en una autonomía concreta donde Cs ha sido visto como el voto útil. Sin embargo, defendió que el PP es un partido fuerte que “no se inventó hace un cuarto de hora”.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso