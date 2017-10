CATALUÑA. PUIGDEMONT NO PEDIRÁ ASILO EN BÉLGICA, PERO NO VOLVERÁ HASTA QUE SE LE GARANTICE UN “PROCESO JUSTO”

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont dijo hoy en Bruselas que no pedirá asilo en Bélgica, pero aseguró que no volverá a España hasta que se le den las “máximas garantías” de que tendrá un “proceso justo”, al tiempo que anunció que seguirá dirigiendo desde la capital belga el "Gobierno legítimo" de Cataluña.

Puigdemont hizo este anuncio en una comparecencia en el Centro Internacional de Prensa, donde compareció junto a cinco exconsejeros que formaban parte de su Ejecutivo hasta este viernes, cuando se aprobó la aplicación en Cataluña del artículo 155 de la Constitución.

Estos exconsejeros son Meritxell Borràs, del Pdecat y extitular de Gobernación; Antoni Comín, de ERC y exresponsable de Salud; Joaquim Forn, del Pdcat y exconsejero de Interior; Dolors Bassa, de ERC y extitular de Trabajo y Asuntos Sociales; y Meritxell Serret, de ERC y exconsejera de Agricultura.

En su intervención, Puigdemont explicó que estaban en la capital belga no para pedir asilo político, sino para actuar “con libertad y con seguridad” ante la “extrema agresividad” que considera está mostrando el Gobierno y la Fiscalía contra ellos.

“PLEBISCITO” DEL 21-D

A este respecto, el expresidente catalán se refirió a la querella presentada este lunes por la Fiscalía contra él, los consejeros de su Gobierno y diversos miembros de la Mesa del Parlament por diversos delitos, entre ellos los de rebelión y sedición.

Afirmó que esta querella no está movida por “un deseo de justicia”, sino por “de venganza”, por lo que entiende que en estos momentos no se dan las “condiciones objetivas” en España para ser sometidos a un proceso judicial imparcial.

Por estén motivo, señaló que de momento él y sus cinco exconsejeros continuarán en Bruselas y decidirán “cada día” que hacer. Añadió, no obstante, que volverían “de forma inmediata a España” si se les garantiza “un proceso justo, independiente y con separación de poderes”.

En cuanto a las elecciones autonómicas del 21 de diciembre, Puigdemont dijo que aceptan estos comicios como un “reto democrático”, y un “plebiscito”, al quec no tienen “miedo”. No obstante, emplazó al Gobierno a asumir los resultados que salgan de esta cita electoral, algo que dijo ya hacen los independentistas.

