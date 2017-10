CATALUÑA. EL PP PIDE A PUIGDEMONT QUE SEA “VALIENTE” PARA DAR EXPLICACIONES EN EL SENADO

El portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando, reclamó este martes al presidente de la Generalitat catalana, Carles Puigdemont, que sea “valiente” y aproveche la “oportunidad” de exponer sus pretensiones en el Senado dentro del trámite parlamentario previsto para aprobar las medidas del artículo 155 de la Constitución.

En rueda de prensa en la Cámara Baja, Hernando se quejó de que “los que hablan tanto de diálogo luego no quieran dialogar en la Cámara” y afeó a Puigdemont que haya estado “escondido” en vez de proponer su hoja de ruta ante la soberanía nacional que está representada en las Cortes Generales.

“Que aproveche la oportunidad que tiene, que vaya al Senado, dé explicaciones y someta a votación sus pretensiones. Lo puede hacer, que lo haga, que sea un demócrata y, si no, al menos que sea valiente”, demandó el portavoz parlamentario de los populares.

Dicho esto, denunció que Puigdemont haya llevado a los ciudadanos de Cataluña “a una situación de recesión” y ha permitido que más de 1.300 empresas salgan de Cataluña. “Esto a mí sí me preocupa y es una tragedia que esto esté pasando en una parte tan querida de España como es Cataluña”, comentó.

Eludió valorar la hipótesis de que Puigdemont pueda convocar elecciones antes de que entren en vigor las medidas acordadas al amparo del 155, aunque dijo que lo que debería hacer es restaurar la legalidad en Cataluña y cumplir con el Estatut y la Constitución española.

Por ello, consideró que si convoca elecciones anticipadas “no va a implicar” que haya “una limpieza sobre lo que algunos han estado haciendo este tiempo”. En este sentido, avisó de que “las responsabilidades civiles y penales van a llegar a quienes han vulnerado el Estado de Derecho”.

En consecuencia, pidió a los todavía responsables de la Generalitat que asuman que las denominadas ‘leyes de desconexión’ han sido anuladas por el Tribunal Constitucional y pidan perdón al pueblo de Cataluña y al resto de los españoles por su actuación. “Eso es en lo que tendrían que estar”, manifestó.

En su opinión, los dirigentes del Govern han “pedido la decencia política” y ahora han de recuperar “la dignidad humana” respondiendo al “daño” que están haciendo. Por último, criticó que el PDeCat y ERC soliciten que Mariano Rajoy comparezca en un Pleno del Congreso para dar cuenta del 155 cuando Puigdemont no se está sometiendo al control político del propio Parlament.

