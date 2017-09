CATALUÑA. PUIGDEMONT PROMETE “SERIEDAD, FIRMEZA Y MUCHA ESPERANZA”

- Arrimadas le hace responsable de lo que pueda pasar a partir de ahora. El presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, prometió este miércoles “seriedad, firmeza y mucha esperanza” para convocar el referéndum y dio la vuelta a las acusaciones que se le lanzan por su proyecto de secesión y enjuició que el Tribunal Constitucional, cuando recortó en sentencia de 2010 el Estatuto de Autonomía refrendado en 2006, “aquel día dio un golpe de Estado”.

Puigdemont hizo este comentario en la sesión de control en el pleno del Parlamento catalán previa a la tramitación de la ley del referéndum. A pregunta del portavoz de Junts pel Sí Lluís Coromines, reiteró la tesis independentistas de que “convocar un referéndum no es un delito” pues se despenalizó en el Estado en 2005 y prometió “la máxima firmeza, la máxima seriedad, la máxima coherencia” y, “sobre todo, mucha esperanza”, porque, sentenció: “No nos dejaremos quitar la esperanza y la ilusión de hacer un país entre todos”.

Antes, a pregunta del presidente del PP de Cataluña, Xavier García Albiol, sobre una supuesta intención del primero de recortar derechos y garantías de los diputados de la oposición, cosa que él negó terminantemente, antes de proclamar como prueba de su respeto a los derechos fundamentales que quiere llevar a cabo el de autodeterminación. Finalmente, acusó al TC de haber dado él el golpe de Estado al recortar el Estatuto de Autonomía catalán.

Por su parte, la portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas, le preguntó qué piensa de las campañas de señalamiento a no independentistas y llamadas a tomar la calle que están llevando a cabo la ANC y Ómnium Cultural , entidades que se presentaron en la lista de Junts pel Sí. Puigdemont dijo que el Gobierno catalán “ni señala ni organiza movilizaciones ciudadanas”, y que los señalamientos no le gustan, tampoco los que sufre él mismo en periódicos y redes sociales.

Arrimadas contestó que muchos están preocupados por el aumento de la tensión social y por el uso ilegal de datos de los catalanes para el referéndum, le echó en cara que “la toma de la calle sólo es el escenario de la CUP”, le advirtió de que “está a punto de cometer el error democrático más grave de la historia de Cataluña” y concluyó: “De lo que pase usted será el primer responsable”. Puigdemont replicó que “amenaza e insulto” es el que la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha proferido contra lo catalanes que quieren votar.

Los portavoces del PSC y Catalunya sí Que es Pot, Miquel Iceta y Lluís Rabell, hicieron preguntas más suaves a Puigdemont en el sentido de la necesidad de sacar a los Mossos d’Esquadra del debate partidista, algo a lo que el presidente de la Generalitat se mostró de acuerdo. A su vez, la de la CUP, Gabriela Serra, preguntó a Puigdemont si realmente le parece que la Cataluña independiente necesitará un ejército, a lo que el jefe del Gobierno terminó matizando que uno no “convencional”, porque el terrorismo no ataca con ejércitos convencionales.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso