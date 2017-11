CATALUÑA. DASTIS DICE QUE PUIGDEMONT CARECE DE UNA “SENSACIÓN MUY AFINADA DE LA REALIDAD”

El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis, afirmó este lunes que el presidente de la Generalitat cesado, Carles Puigdemont, no tiene una “sensación muy afinada de la realidad” e ironizó al afirmar que desconoce si el “frío de Bruselas le habrá afectado” a la hora de emitir sus opiniones.

Así se pronunció el jefe de la diplomacia española, en declaraciones a los periodistas, tras el Consejo de Asuntos Exteriores en Bruselas (Bélgica), acerca de la entrevista de Puigdemont al diario belga ‘Le Soir’, en la que afirmó que “otra solución que no sea la independencia es posible”.

El ministro utilizó el contenido de la entrevista a Puigdemont para subrayar que éste “no tiene una sensación muy afinada de la realidad”, ya que, dijo, en la misma sostiene que el Gobierno “ha dado un golpe de Estado en Cataluña” y que es “manifiestamente represor”.

“Si repasa de manera sensata (la entrevista), se tienen serias dudas sobre la percepción de la realidad (de Puigdemont). No sé si le habrá afectado el frío de Bruselas”, sentenció.

Dastis aseguró que el Gobierno trabaja para que los comicios del próximo 21 de diciembre “se preparen y celebren de la mejor manera posible” y, de este modo, “se contrasten los apoyos que tiene cada uno”.

Respecto de la posibilidad de que el Gobierno vuelva a aplicar el artículo 155 de la Constitución si en tales elecciones vencen los partidos independentistas, el ministro dijo que dependerá de la actitud de esas fuerzas políticas.

En ese sentido, defendió la voluntad del Gobierno de dialogar y dejó claro que si los independentistas vencen en las elecciones y actúan respetando la Constitución y el Estatuto de Cataluña “no se daría el supuesto de hacho para aplicar el 155”.

No obstante, consideró que “no es muy verosímil” establecer una negociación si lo que se pretende es negociar sobre la pregunta, fecha y celebración de un referéndum de independencia. A pesar de ello, prefirió no especular sobre escenarios futuros.

