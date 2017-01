CATALUÑA. C’S VE “NORMAL” QUE PUIGDEMONT NO QUIERA REVALIDAR SU CARGO, PORQUE ES “PRISIONERO” DE LOS ANTISISTEMA

Ciudadanos ve “normal” que el presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, no quiera presentarse a las próximas elecciones autonómicas, porque “es prisionero de un partido antisistema” que no le deja margen de maniobra para garantizar la estabilidad que requiere la comunidad autónoma.

Así lo indicó este sábado el portavoz parlamentario de C’s en Cataluña, Carlos Carrizosa, en la puerta de la sede de la formación naranja en Barcelona, después de que Puigdemont asegurase que no se presentará a la reelección, ya que no tiene “ninguna vocación” de ser candidato a la Presidencia de la Generalitat porque su "compromiso" es culminar el proceso independentista.

“Es un presidente prisionero de un partido antisistema que no tiene margen de maniobra”, sentenció Carrizosa, al tiempo que criticó que la CUP esté cuestionando otra vez si apoya los presupuestos autonómicos.

A su juicio, es “normal” que Puigdemont “no quiera continuar en esta inestabilidad permanente que no le permite ni siquiera poder asegurar que va a acabar el año 2017 presidiendo el Gobierno de la Generalitat”.

Carrizosa criticó que el actual Ejecutivo catalán tiene como “único objetivo” la “ruptura” y carece de “proyecto político”. “Desde C’s apostamos por que haya un Gobierno que piense de una vez en todos los catalanes y que no deje vacías sillas de representación en el resto del Estado”, sentenció.

Preguntado por si la solución a esta situación es convocar nuevos comicios en Cataluña, subrayó que su partido no quiere que los catalanes “se pasen la vida votando”. “Preferiríamos que los representantes públicos entren en razón y hagan lo que les toca: hacer los Presupuestos y aparcar la constante reivindicación de repetir un 9-N”.

Sobre la sucesión que se abre dentro del PDECat tras el anuncio de su líder, dijo que lo “más grave” no es el “vacío” en el poder de esta formación, sino que su único proyecto político es “provocar la división”. “Debería haber alguien que ofreciese desde el PDECat algo distinto a lo que ofreció Mas y lo que ha ofrecido y en lo que ha fracasado Puigdemont”, concluyó.

