CATALUÑA. EL PP DICE A PUIGDEMONT QUE ES EL “RESPONSABLE ÚNICO” DEL 155 Y QUE NO ACEPTARÁ SUS “AMENAZAS”

El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, dijo este jueves al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que es el “responsable único” de que el Gobierno vaya a aprobar el sábado en un Consejo de Ministros extraordinario medidas para asumir competencias en Cataluña al amparo del artículo 155 de la Constitución y le avisó de que no aceptará sus “amenazas”.

En rueda de prensa en la sede nacional del PP, el ‘número tres’ de Mariano Rajoy en Génova valoró el contenido de la misiva que el presidente catalán remitió esta mañana al Gobierno insistiendo en su oferta de diálogo y advirtiendo de que declarará la independencia en Cataluña si el Ejecutivo central prosigue por la vía del 155.

“Puigdemont no ha contestado a lo que se le preguntaba”, lamentó Maíllo, que se quejó de que en su texto dé “por válido” que el pueblo catalán decidió la independencia cuando es “una auténtica falsedad” y una “mentira” con la que desoye los pronunciamientos del Tribunal Constitucional a este respecto.

A su juicio, Puigdemont se ha limitado a contestar “con más ilegalidad y desobediencia” al “amenazar” en el último párrafo de su texto con votar la declaración unilateral de independencia (DUI). “El Estado de Derecho, las instituciones y el Gobierno de España no admiten ni ambigüedades ni amenazas, ni mucho menos chantajes”, sentenció Maíllo.

Abundó en que “cuando se exige claridad no cabe ambigüedad, cuando se exigen certezas no caben incertidumbre, cuando se pide legalidad no cabe desobediencia”. Además, juzgó “tramposo” el diálogo al que apela Puigdemont y le dijo que no cabe negociar al margen de la Constitución para avanzar hacia la independencia.

Por todo ello, justificó que se continúe, como ya ha anunciado el Gobierno, con la puesta en marcha de medidas concretas para asumir competencias autonómicas en virtud del procedimiento previsto en el artículo 155 de la Constitución. En este sentido, celebró que el Gobierno “afortunadamente” vaya de la mano del PSOE y Ciudadanos.

Consideró una “muy buena noticia” que los tres partidos constitucionalistas estén “juntos en esta respuesta y en este desafío mayúsculo a la democracia y al Estado de Derecho”. Estamos, prosiguió, ante un “reto” en el que es “imprescindible” dar una “respuesta firme” desde la “unidad” con el PSOE y Cs.

“El responsable único de lo que está sucediendo, de que haya incertidumbre, del desasosiego en la sociedad catalana, de que todo el mundo esté pendiente de lo que sucede en Cataluña y de que haya empresas que se están yendo fuera es Puigdemont”, subrayó Maíllo, antes de responsabilizar al presidente catalán de la aplicación del artículo 155 “cuando estaba en su mano que no se hiciera”.

Defendió que el Gobierno está cumpliendo con “su obligación” desde “la prudencia, la serenidad, la tranquilidad” pero también con la “firmeza que le da la razón de la ley”. Pese a reconocer que es “una evidencia” que el 10 de octubre no se votó en el Parlament una DUI, incidió en que la respuesta que buscaba el Gobierno es si alguna autoridad la había declarado “aunque no tenga validez y no esté votada”.

“Lo tenía muy fácil y podía haber contestado que no se declaró y no lo ha querido hacer”, criticó el coordinador general de los populares, para acto seguido pedir a la sociedad española “comprensión” hacia un Gobierno que “está haciendo lo correcto en un momento muy duro”. “Necesitamos hombres y mujeres a la altura del desafío político”, zanjó.

