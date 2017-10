CATALUÑA. ALBIOL, A PUIGDEMONT: “LA RESPONSABILIDAD DE LO QUE OCURRA MAÑANA ESTÁ ENCIMA DE SUS HOMBROS”

- Le invita a “dar la cara” en el Senado este viernes, porque “está en sus manos” que no se aplique el 155. El presidente del PP de Cataluña, Xavier García Albiol, cargó este jueves contra el “vodevil” que a su juicio está representando el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y le emplazó a “estar a la altura” y “dar la cara” mañana en el Pleno del Senado, que previsiblemente autorizará al Gobierno para aplicar el artículo 155 en la comunidad catalana, porque “está en sus manos” que este precepto constitucional “no se lleve a cabo”.

En su intervención en el Parlamento de Cataluña, que debatió esta tarde la previsible aplicación del 155, Albiol criticó a Puigdemont “por querer dar lecciones” a la sociedad catalana y le acusó de ser un “liante profesional” que “se ha instalado en la confusión y en la mentira permanente”.

Consideró “surrealista” la incertidumbre que se ha vivido durante la jornada de hoy, en la que hasta el último momento el presidente autonómico estuvo barajando la posibilidad de convocar elecciones anticipadas en Cataluña. Lo ocurrido este jueves, dijo, “ha escenificado perfectamente lo que ha sido la actividad de este gobierno a lo largo de estos dos años”. “Estoy convencido de que el vodevil en el que están instalados no ha acabado”, afirmó.

"DÉ LA CARA"

Le demandó que “esté a la altura” como presidente autonómico, “argumente” mañana en el Senado su hoja de ruta secesionista y “dé la cara en nombre de todos los ciudadanos de Cataluña”.

“La responsabilidad de lo que ocurra mañana está encima de sus hombros”, le dijo, para subrayar después que el Gobierno no siente “satisfacción” ni es “plato de buen gusto” la aplicación del 155. La puesta en marcha de este precepto constitucional, admitió, “va a provocar tensión”, pero “está en sus manos que esta opción no se lleve a cabo”.

Explicó que desde el Partido Popular no son capaces de prever “lo que nos espera en las próximas horas”, por los cambios de posición de Puigdemont, y criticó que éste rechazara ayer comparecer en el Senado. “Si su opción es dar un portazo a estas opciones se evidencia que alguien está pregonando algo que no cree”, declaró.

Concluyó que con la previsible aplicación de este artículo de la Carta Magna están dejando “muy pocas” opciones al Gabinete de Mariano Rajoy, que, dijo, es “consciente” que el camino del 155 “no va a ser fácil”. “Probablemente vamos a entrar en una dimensión desconocida”, manifestó.

