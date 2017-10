(AVANCE) CATALUÑA. PUIGDEMONT NO RESPONDE SI DECLARÓ LA INDEPENDENCIA Y PIDE A RAJOY UNA REUNIÓN

El presidente de la Generalitat catalana, Carles Puigdemont, respondió este lunes al requerimiento del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, aunque eludió en su respuesta aclarar si la pasada semana declaró o no la independencia de Cataluña. Además, pidió al jefe del Ejecutivo central una reunión "lo antes posible" para buscar "el camino de la solución".

"La prioridad de mi Gobierno es buscar con toda la intensidad la vía del diálogo. Queremos hablar, como lo hacen las democracias consolidadas, sobre el problema que le plantea la mayoría del pueblo catalán que quiere emprender su camino como país independiente en el marco europeo", indica Puigdemont en la misiva.

El mandatario catalán apuró el plazo que le dio el Ejecutivo de Mariano Rajoy para contestar al requerimiento en el que se le pedía que aclarara si proclamó o no la independencia de Cataluña en el Pleno que tuvo lugar en el Parlamento autonómico el pasado 10 de octubre.

El límite para contestar a este requerimiento finalizaba este lunes a las 10.00 horas. Puigdemont contaba desde el pasado miércoles por la tarde con el requerimiento para esclarecer por escrito si había hecho o no una declaración unilateral de independencia.

A partir de hoy se le conceden otros tres días, hasta el jueves 19 de octubre a las 10.00 horas, para rectificar y retornar a la legalidad vigente, puesto que su respuesta no ha sido ni afirmativa ni negativa, lo que para el Gabinete de Rajoy podría significar una confirmación de que la pasada semana declaró la independencia de Cataluña.

Desde el Gobierno han insistido en las últimas horas en que el presidente de la Generalitat debía aclarar la confusión generada después de que dijera en el Parlament que asumía el “mandato” del pueblo para que Cataluña fuera un Estado independiente y, acto seguido, suspendiera los efectos de la declaración para abrir un camino de diálogo.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso