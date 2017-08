CATALUÑA. RAJOY EXIGE A PUIGDEMONT QUE RENUNCIE "A SUS PLANES DE RUPTURA, DIVISIÓN Y RADICALIDAD"

- "No os quepa ninguna duda" de que el Gobierno defenderá "la soberanía nacional, la Constitución y la legalidad de Cataluña". El presidente del Gobierno y del Partido Popular, Mariano Rajoy, emplazó este domingo al presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, a renunciar "a sus planes de ruptura, de división y de radicalidad" tras los atentados terroristas de Barcelona y Cambrils, en los que murieron 16 personas y más de un centenar resultaron heridas.

Rajoy hizo estas declaraciones durante un acto del Partido Popular en Cotobade (Pontevedra) que compartió con el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, al día siguiente de que ambos participaran en Barcelona en la manifestación contra el terrorismo organizada por la Generalitat de Carles Puigdemont y el Ayuntamiento de Ada Colau.

Después de comprobar en Barcelona que la manifestación estuvo plagada de banderas independentistas y de abucheos contra el Rey y el Gobierno de España, Rajoy reafirmo su intención de impedir que Puigdemont siga adelante con sus planes independentistas y le pidió que detenga el desafío.

"Sería bueno que algunos responsables políticos renunciaran a sus planes de ruptura, de división y de radicalidad. Creo que eso es lo último que quiere la mayoría de la sociedad catalana, pero esa decision no esta en nuestras manos", comentó ante cientos de militantes populares.

Rajoy explicó que, como jefe del Ejecutivo, lo que sí está en sus manos es "la responsabilidad de defender la soberanía nacional, la Constitución española y la legalidad de Cataluña" con su Estatuto de autonomía, sus garantías democráticas y la "pluralidad" de la sociedad civil y el Parlamento autonómico.

"No os quepa ninguna duda de que así lo hará el Gobierno de España", sentenció Rajoy en vísperas de que la Mesa del Parlamento de Cataluña se reúna con la intención de iniciar la tramitación de la reforma que pretende dar amparo legal al referéndum anunciado para el 1 de octubre y al proceso de lo que el independentismo llama "desconexión" del resto de España.

Además, Rajoy cargó de forma indirecta contra las "polémicas rancias" que otros partidos políticos intentan generar en la contienda política, sin concretar a cuáles se refería pero en alusión a las críticas contra España durante la manifestación de Barcelona, y se mostró convencido de que "pasarán al olvido" más pronto que tarde porque "no aportan nada".

