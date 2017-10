CATALUÑA. UNIDOS PODEMOS RECLAMA A PUIGDEMONT QUE REFLEXIONE SOBRE UN UN PROYECTO QUE "VA A ACABAR CON EL AUTOGOBIERNO”

Google Plus

El portavoz de Unidos Podemos en la comisión que tramita en el Senado el artículo 155 de la Constitución, Óscar Guardingo, pidió este jueves al presidente de la Generalitat catalana, Carles Puigdemont, que reflexione sobre su proyecto, ya que “prometía más soberanía para Cataluña” y puede “acabar con el autogobierno” en esta comunidad autónoma.

En el turno de portavoces del debate que está teniendo lugar en la comisión conjunta que estudia el informe del Ejecutivo para elevarlo mañana al Pleno de la Cámara Alta, acusó al Gobierno del Partido Popular de “quebrar y romper España”.

Valoró que la mayoría de españoles ni querían declaración unilateral de independencia (DUI) ni querían el 155 “y va a acabar la semana y puede que tengamos 155 y DUI”. A su juicio, esto será un “fracaso de la política” y de los gobiernos de Mariano Rajoy y de Carles Puigdemont.

“El Gobierno ha iniciado el trámite en el Senado del 155 porque Puigdemont ha declarado independencia y Puigdemont va a declarar la independencia porque Rajoy ha iniciado los trámites para suspender la autonomía de Cataluña. Ustedes nos han traído a un lío”, arguyó.

Reconoció que le hubiese gustado plantear hoy a Puigdemont que “reflexionara sobre su proyecto”, dado que “prometía más soberanía para Cataluña y va a acabar con el autogobierno”. En su opinión, esto significa que “algo ha fallado en esa estrategia” para haber llegado a este punto.

“Ustedes podrán usar la coacción estatal y podrán vencer", dijo dirigiéndose al Gobierno, "y no me cabe duda de que vencerán, pero se habrán situado en el ‘venceréis pero no convenceréis’”. Finalmente, defendió que este país “necesita un 155 en la corrupción” y “más política” en el ámbito territorial.

