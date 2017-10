CATALUÑA. LA CUP DICE QUE SI EL GOBIERNO REQUIERE HOY A PUIGDEMONT, DEBERÍA PROCLAMAR “INMEDIATAMENTE” LA INDEPENDENCIA

La diputada de la CUP Eulàlia Reguant afirmó este miércoles que si el Gobierno de Mariano Rajoy requiere hoy al presidente de la Generalitat como paso previo a la aplicación del artículo 155 de la Constitución, Carles Puigdemont tendría que proclamar “inmediatamente” la independencia.

“Partimos de una confianza tocada con el Govern. (Carles Puigdemont) nos ha fallado”, expuso la diputada en declaraciones en Catalunya Ràdio recogidas por Servimedia, una entrevista en la que reconoció que su grupo parlamentario está “decepcionado” con la Generalitat por varios motivos.

Uno de ellos es que había un pacto para que la proclamación de independencia quedara ‘en suspenso’ durante 15 días, por lo que les sorprendió “la no declaración en sí”, que quedó “sin concreción”.

Explicó que el texto que firmaron, tras la comparecencia de Puigdemont, el Govern, Junts pel Sí y la CUP no era el que tenía que leer en el Pleno el presidente de la Generalitat, pero subrayó que “estaba hablado” que ayer “se declararía la independencia” y se iniciarían los pasos para la hoja de ruta secesionista.

Por ello, aseguró que si el Gobierno de Rajoy advierte hoy a Puigdemont de que no está cumpliendo con las “obligaciones que la Constitución u otras leyes le imponen", como paso previo a la aplicación del 155, el mandatario catalán tendría que responder declarando “inmediatamente” la independencia en Cataluña.

De ser así, continuó, Rajoy demostraría “una vez más su incapacidad” para dialogar y que “la democracia no es su fuerte”.

Explicó además lo que ya adelantaron anoche en rueda de prensa en el Parlament, que en los próximos días trasladarán a la dirección de su partido su intención de suspender su actividad política en la Cámara autonómica hasta que se aclaren los próximos pasos de la Generalitat y “dé pasos en firme” hacia la “República catalana”.

