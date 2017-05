CATALUÑA. ALBIOL DICE QUE PUIGDEMONT ES UN “COBARDE” PORQUE NO PRESENTA SU PROPUESTA EN EL CONGRESO

- Ve “un despropósito y una barbaridad” la ley de ruptura. El presidente del PP en Cataluña, Xavier García Albiol, tildó este lunes de “cobarde” al presidente de la Generalitat catalana, Carles Puigdemont, porque no se “atreve” a presentar en el Congreso de los Diputados su propuesta soberanista.

A su llegada a la reunión al Comité Ejecutivo Nacional del PP, Albiol destacó que Puigdemont está en Madrid para hacer “el numerito aquí en Cibeles” para reunirse con lo “más radical de la capital, que son los de Podemos”. Para eso, indicó, “casi que se podía haber quedado en Barcelona, que tiene mucho trabajo”.

Agregó que le “gustaría que diera la cara, fuera valiente y no se escondiera, y presentara su propuesta en el Congreso", pero "parece que eso le asusta, es cobarde”.

Preguntado por la información del diario ‘El País’ sobre la llamada ley de ruptura en Cataluña, Albiol indicó que, de confirmarse, “la respuesta no tiene que ser la cárcel, sino una camisa de fuerza para los que la han llevado a cabo, porque es un ejemplo de despropósito y de barbaridad política y de falta de sentido común de los miembros del Gobierno de Cataluña.”

Por ello, espera que “salgan matizando” la información que dice que Cataluña declarará de inmediato la independencia si no hay referéndum, porque si no sería “muy grave y pone en evidencia el nivel de locura en el que se ha instalado una parte de la clase política catalana e independentista”.

