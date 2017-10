(AVANCE) CATALUÑA. EL GOBIERNO INVITA A PUIGDEMONT A "PRACTICAR EL DIÁLOGO" EN EL CONGRESO PORQUE ALLÍ ESTÁN LOS "MEDIADORES"

Google Plus

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, hizo este viernes una invitación al presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, para "practicar el diálogo" en el Congreso con todos los partidos políticos porque allí están los 350 diputados que representan al conjunto de los españoles y que "son los mediadores" con los que debe negociar.

Sáenz de Santamaría lanzó este emplazamiento a Puigdemont en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que sustituyó al portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, al no poder comparecer como es habitual cada viernes por motivos personales.

En su primera intervención ante los periodistas, Sáenz de Santamaría subrayó que Puigdemont tiene en sus manos "una pregunta sencilla para terminar con un problema complejo", ya que si responde con un 'no' claro al requerimiento enviado por el Gobierno de España evitaría la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que permite suspender parcial o totalmente las competencias de una comunidad.

Sáenz de Santamaría afirmó que, en ese caso, el Gobierno abre al presidente de la Generalitat la opción de "dialogar en el Congreso de los Diputados", donde ya existe una comisión de estudio para "modernizar el Estado autonómico".

"Todo se puede hablar pero desde el respeto a las reglas de juego. Esta oferta del Gobierno y una amplísima parte de la Cámara es sensata, moderada y entendible. El diálogo no hay que exhibirlo, sino practicarlo. Lo único exigible a los gobernantes es que cumplamos la ley", sentenció.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso