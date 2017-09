CATALUÑA. MAÍLLO (PP) ACUSA A PUIGDEMONT DE “PERVERTIR” LA DEMOCRACIA Y DE “ACOSAR AL DISCREPANTE”

El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, acusó este viernes al presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, de “pervertir” la democracia y de “acosar al discrepante” ante el referéndum convocado el próximo día 1 de octubre.

Así se pronunció Maíllo durante la inauguración en Palma de Mallorca de la Reunión de Presidentes Provinciales del PP, un cónclave que será clausurado mañana por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

El coordinador general del PP inició su intervención trasladando su “ánimo, cariño y afecto” a los miembros del Partido Popular de Cataluña en una “época complicada y difícil”. A su vez, les agradeció que se hayan convertido en los adalides de "la democracia, la Constitución, la ley y la dignidad” y en el único cobijo que tienen los catalanes que son “moderados, constitucionalistas y no extremistas”.

Subrayó que el desafío independentista afecta al conjunto de la democracia. Por ello, enarboló la bandera del Estado de derecho como el “único escudo que protege a la democracia”. “Sin él, no existe la democracia”, zanjó.

Maíllo elevó el tono para acusar a Puigdemont de “pervertir la democracia” cuando afirma que “votar es democracia”. Esto le sirvió para matizar que “el voto debe hacerse dentro de la ley y del marco constitucional”.

También le censuró que se dedique a “acosar al discrepante” y de “utilizar a los niños de los colegios, que es el colmo de la desvergüenza”. “(Puigdemont) utiliza la democracia como un trapo con el que tapar sus propias ilegalidades”, sentenció.

Ante los avances que los independentistas han realizado en los últimos días para consumar su desafío, defendió que el Gobierno está actuando “con prudencia y firmeza” y mostró su orgullo ante la labor del Ejecutivo, de su presidente, Mariano Rajoy, y del PP.

Celebró el “acuerdo importante” que existe entre el PP, el PSOE y Ciudadanos para enfrentarse al independentismo y lamentó que Podemos no se sume a esta entente.

Esto le permitió acusar a la formación morada de ser un “cooperador necesario” y un “colaborador” del independentismo, al tiempo que reprochó al líder de Podemos, Pablo Iglesias, que se “aproveche de las situaciones que hacen daño a España” y que se “coloque del otro lado de la lógica, del sentido común y de la ley” por “estrategias políticas”.

"SECUESTRADO" POR LA CUP

Maíllo dejó claro que la responsabilidad de “lo que ha pasado, está pasando y pasará” en Cataluña es de Puigdemont, quien sufre un “síndrome de Estocolmo” tras “haberse dejado secuestrar por la CUP”.

A continuación, interpeló directamente al presidente de la Generalitat para advertirle de que “no se vuelva a arrogar la representación de todos los catalanes”, ya que, dijo, no representa a aquellos que son moderados y constitucionalistas.

Afeó a Puigdemont que “juegue sucio” con los catalanes, porque “sabe perfectamente que no habrá referéndum”. Por eso, le exigió que “no aliente ni jalee a los radicales”.

A su vez, afirmó que aquellos independentistas que se han empleado con violencia estos días “no representan a la Cataluña real”, ya que son un “grupo de radicales, extremistas, en algunos casos violentos”.

También dijo desconocer las razones por las que la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, hace un “escrache” ante la sede del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, por lo que le exigió que respete al Poder Judicial, que es el encargado de velar por la defensa de la legalidad y del Estado de derecho.

“Parece que practican (los independentistas) un proyecto de totalitarismo más que de independentismo”, dijo.

Por último, reconoció la labor de los jueces, fiscales, secretarios judiciales y de los agentes de la Policía y de la Guardia Civil. De estos últimos, dejó claro que “sólo actúan a las órdenes de los jueces”.

