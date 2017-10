CATALUÑA. ICETA PIDE A PUIGDEMONT QUE SE REÚNA CON LA OPOSICIÓN ANTES DE RESPONDER A RAJOY

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, instó este martes al presidente de la Generalitat catalana, Carles Puigdemont, a reunirse con la oposición, de “forma individual o colectiva”, antes de que venza este jueves el segundo plazo del requerimiento del Gobierno.

Iceta remitió una escueta misiva de dos párrafos a Puigdemont después de que se acordase ayer que no habría pleno en el Parlament esta semana pese a que estaba así fijado en el calendario inicial.

Para Iceta, “la no celebración del pleno del Parlamento correspondiente a esta semana ha impedido que los presidentes de los grupos parlamentarios podamos trasladarle nuestras respectivas opiniones en torno a la respuesta al requerimiento del Gobierno de España que tiene origen en la sesión parlamentaria del pasado 10 de octubre”.

Alude así a la carta que envió este lunes Puigdemont a Rajoy, como respuesta a la pregunta del Ejecutivo en la que se le pedía que se aclarase si había declarado o no la independencia en su intervención desde la tribuna del Parlament de hace una semana.

En su respuesta, Puigdemont no precisó si declaró la independencia en el Pleno del Parlamento del pasado 10 de octubre y solicitó al Gobierno una reunión “lo antes posible” para buscar “el camino de la solución”.

Ante esta situación, Iceta propone a Puigdemont que “antes del próximo jueves a las 10 de la mañana” les convoque, “de forma individual o colectiva, a los presidentes de los grupos parlamentarios para poder trasladarle nuestras opiniones al respecto”.

El líder de los socialistas catalanes reclama esa interlocución antes de que expire el segundo plazo marcado en el requerimiento que le hizo el Gobierno por la vía del artículo 155 de la Constitución, y que será la última oportunidad del Ejecutivo antes de adoptar medidas para recuperar las instituciones catalanas.

