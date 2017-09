CATALUÑA. DASTIS ACUSA A PUIGDEMONT DE PAGAR A OBSERVADORES PARA QUE “OBSERVEN LO QUE NO VAN A PODER OBSERVAR”

El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis, acusó este viernes al presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, de pagar a un grupo de observadores internacionales de cara al 1-O para que “observen lo que no van a poder observar”.

Así se pronunció el jefe de la diplomacia española, en un acto celebrado en la oficina en España del Parlamento Europeo, acerca de la decisión de la Generalitat de Cataluña de contratar a 14 observadores internacionales para supervisar el desarrollo del referéndum previsto para el día 1 de octubre.

Dastis reprochó a Puigdemont que “siga con su deriva” y le acusó de haber “pagado” a unos observadores con el objetivo de que “observen lo que no van a poder observar”.

A su juicio, “no hay nada que observar” y dejó claro que el referéndum no se va a celebrar, ya que carece de censo electoral y de una autoridad que certifique que los resultados son “dignos y fidedignos”.

Reconoció que el Gobierno asiste con “perplejidad” al desarrollo de los acontecimientos en Cataluña, al tiempo que dejó claro que se garantizará el cumplimiento de la ley para “no seguir el curso de esta deriva”.

“Estamos por la razón y con la mayoría del pueblo de Cataluña para que conserve la ciudadanía europea y española y para hacer cumplir el Estado de Derecho, que es la esencia de toda democracia”, aseveró.

Dastis también comentó la reunión que la Delegación del Gobierno en Cataluña ha convocado con los cónsules en Barcelona para abordar el proceso independentista y el referéndum del 1 de octubre. A este respecto, explicó que este encuentro tiene como objetivo transmitir la “información adecuada” sobre la realidad que se vive en Cataluña.

Concedió que “hay quien sostiene que los independentistas ganan la batalla de la información y de la propaganda”, lo que le permitió sentenciar que el Gobierno “no hace propaganda”, sino que se dedica a “cumplir la ley” y a dar explicaciones a la comunidad internacional para que “no se dejen engañar” por las “mentiras” de la Generalitat.

A su vez, afirmó que las embajadas de España en el exterior están en “permanente contacto” con Exteriores para conocer al detalle “cómo se desarrollan los acontecimientos” en Cataluña. También dijo que trasladan a las autoridades de los países donde se encuentran destacados que el Gobierno trabaja para garantizar el cumplimiento de la ley y el respeto a la democracia.

Por último, explicó que ha mantenido “numerosos actos” con embajadas de otros países destacadas en España para dar las explicaciones pertinentes acerca del desafío independentista.

“El Gobierno defiende el interés de España y de Europa para que no prevalezcan movimientos independentistas, nacionalistas y excluyentes”, dijo. No obstante, defendió que el Ejecutivo se dedica a gobernar y comparó esta actitud con la de la Generalitat, a la que acusó de “abandonar al Parlament y al Govern” para dedicarse en exclusiva al ‘procés’.

