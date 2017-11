CATALUÑA. MAÍLLO AVISA A PUIGDEMONT QUE SUS “MANIOBRAS PARA EMBARRAR” NO SERVIRÁN “DE NADA” ANTE LA JUSTICIA

- Ve un “contrasentido” que Puigdemont pueda ser candidato el 21-D. El coordinador general del Partido Popular, Fernando Martínez-Maíllo, advirtió este martes en el Fórum Europa al expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont de que sus “maniobras para embarrar y ensuciar” acusando al Estado de promover un “golpe ilegal” por aplicar el artículo 155 de la Constitución “no le van a servir de nada” ante los tribunales.

Al finalizar el desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum en Madrid, Maíllo contestó de forma más concreta a las últimas declaraciones de Puigdemont, que esta mañana defendió en Catalunya Ràdio que no está cesado por la ley, una moción de censura o de confianza, sino “por un golpe ilegal de Estado español”.

“Que no pretenda enturbiar ni embarrar, porque esa es la propia estrategia siempre del independentismo: mentir, manipular embarrar y confundir”, sentenció el ‘número 3’ de Mariano Rajoy en Génova, antes de incidir en que “en este tema no cabe ningún tipo de confusión”.

En este sentido, avisó al presidente catalán cesado de que “ante los jueces este tipo de maniobras para embarrar y para ensuciar desde luego no le van a servir de nada” y subrayó que el propio Puigdemont es “plenamente consciente” de que su Gobierno es “el único” que ha cometido ilegalidades.

En contraposición, defendió que el Gobierno central lo que ha hecho es cumplir con la Constitución española y llegar a un acuerdo con el PSOE y Ciudadanos para proponer una respuesta ante el pulso separatista que ha contado con la autorización del Senado. “El Gobierno siempre ha sido profundamente escrupuloso en la aplicación de la ley”, recalcó.

Además, al ser inquirido en el turno de preguntas sobre la posibilidad de que Puigdemont sea candidato el 21-D, argumentó que esta opción constituye “una especie de contrasentido”, aunque lo enmarcó en la táctica del mundo independentista en la que “la contradicción en estado puro” es la tónica general.

No obstante, reconoció que lo cierto es que “sólo una sentencia judicial puede inhabilitar a una persona para presentarse” a unos comicios y aunque, “al final la justicia llega”, es también “evidente” que Puigdemont puede ser candidato mientras no haya una resolución de la Justicia que lo impida como tal.

