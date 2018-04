CATALUÑA. GARZÓN: LA PUESTA EN LIBERTAD DE PUIGDEMONT PONE DE MANIFIESTO LA INTERPRETACIÓN “REACCIONARIA” DEL JUEZ LLARENA

Google Plus

El coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, afirmó este jueves que la puesta en libertad en Alemania del expresidente de la Generalitat catalana Carles Puigdemont pone de manifiesto la interpretación “reaccionaria” del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena.



Garzón destacó a través de distintos tuits que la Justicia de Alemania ha dejado en libertad bajo fianza a Puigdemont “descartando el delito de rebelión”, lo que a su juicio “avala que la interpretación que hace en España el juez Llarena, y que le ha servido para meter en prisión provisional a numerosos dirigentes independentistas, es reaccionaria”.

En otro mensaje que el coordinador federal de IU dejó en Twitter, indicó que este delito lleva consigo un uso de la violencia “que no han ejercido los acusados” en el proceso independentista. “Salvo que se considere violencia casi cualquier protesta política, que es lo que hace Llarena y que valdría para meter en la cárcel a todos los sindicalistas y activistas del país”, expresó.

En un último tuit, consideró que “se le complica la estrategia al bloque reaccionario de PP y Ciudadanos”, que saben “que un conflicto político sólo se puede resolver con política y no con jueces y policías”. Esto, dijo, “salvo que se pretenda reforzar un Estado autoritario que no respete los derechos humanos”.

La Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein descartó esta tarde el delito de rebelión que le imputa Llarena a Puigdemont en la petición de extradición a España. Mientras el juez alemán estudia la entrega del expresidente de la Generalitat a España, Puigdemont gozará de libertad bajo fianza de 75.000 euros.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso