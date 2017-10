CATALUÑA. RIVERA DICE A PUIGDEMONT QUE “LA ÚNICA MANERA” PARA FRENAR EL 155 ES QUE “SE VUELVA UN DEMÓCRATA”

- Aunque confía “poco” en que lo haga “de la noche a la mañana”. El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, avisó este martes al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, de que la “única manera” para que las medidas acordadas en virtud del artículo 155 de la Constitución no se pongan en marcha es que “se vuelva un demócrata”.

En su intervención ante el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, Rivera incidió en que la fórmula para no tener que aplicar finalmente este precepto constitucional en Cataluña es que “se vuelva a la democracia, al Estatut, a la Constitución y se garanticen elecciones libres, seguras y neutrales”.

“Esa es la única manera”, sentenció Rivera, para a renglón seguido subrayar que si los todavía responsables de la Generalitat “vuelven a la democracia, a ser demócratas y no lo contrario, entonces podremos hablar e incluso votar en unas elecciones”.

Eso sí, les avisó de que haciendo “trampas” con una declaración unilateral de independencia (DUI) o haciendo “malabarismos para intentar entorpecer la acción de la democracia y de las instituciones” no lo conseguirán.

Por ello, exigió al Gobierno de Puigdemont que “dejen de dar un golpe” y entiendan que la democracia tiene un “nombre”, que es “Constitución, Estatut y elecciones democráticas y libres”. Se reafirmó en que esta es la “única manera” de atajar la crisis catalana.

“Está en sus manos”, manifestó, aunque recalcó que confía “poco” en que Puigdemont “se vuelva un demócrata de la noche a la mañana” y que Oriol Junqueras y la CUP “pasen a respetar la autonomía” de un día para otro.

Por último, Rivera pidió a su grupo parlamentario “confiar en la victoria” de Cs en las futuras elecciones catalanas. “Podemos ganarles y dar la batalla democrática, ideológica y de proyecto para Cataluña”, remachó.

