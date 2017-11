CATALUÑA. EL PSOE VE A PUIGDEMONT “CARENTE DE LEGITIMIZACIÓN” PARA PROPONER UNA NUEVA RELACIÓN CON ESPAÑA

- Denuncia la “grave” decisión de Colau de anteponer “interés partidistas” al romper con el PSC. El PSOE considera que el expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, está “carente de cualquier legitimización para hacer esas manifestaciones” en las que propone una nueva relación de Cataluña con España.

De esta manera respondió este lunes la portavoz del PSOE en el Congreso, Margarita Robles, cuando se le preguntó por la entrevista de Puigdemont en el diario belga 'Le Soir', en la que asegura que "siempre" ha estado abierto a aceptar "otra relación con España" y que "aún es posible" una solución alternativa a la independencia.

Robles remarcó, en declaraciones en los pasillos del Congreso, que la aplicación del artículo 155 de la Constitución es “por culpa exclusiva” de Puigdemont, que no quiso convocar elecciones autonómicas. A su juicio, el presidente catalán “ha demostrado una vez más que no tienen en cuenta a la ciudadanía”.

En este sentido, la portavoz socialista consideró que sería “positivo” que Puigdemont se pusiera “a disposición” de los tribunales y que “hiciera la campaña electoral, pero aquí, junto a su gente, y explicara por qué ha llevado a Cataluña a esta situación de quiebra”.

En la misma línea, Robles criticó que la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, haya optado por una decisión “claramente electoral” al romper el pacto municipal con el PSC. A su juicio, es “grave” lo que ha hecho de anteponer los intereses de partido a los de toda la ciudadanía de Barcelona. “Frente a un Ayuntamiento que estaba funcionando, va a llevar al Ayuntamiento y a toda la ciudadanía a una clara situación de inestabilidad”, denunció.

Así las cosas, la portavoz socialista destacó la posición del PSC de “tender puentes” y la capacidad de mostrarse como un “partido abierto” al llevar en sus listas a personas de la extinta Unió, como Ramón Espadaler, y a un “símbolo” contra la corrupción como el exfiscal Carlos Jiménez Villarejo.

Se trata de “abrirse a todos los sectores”, frente a “posiciones como la de Colau, claramente partidistas". En este momento, apostó por no hablar tanto de personas que integran las listas como de proyectos.

Por último, Robles pidió “tener confianza” en la Justicia cuando se le preguntó por la situación procesal de los miembros del Govern cesado que están en prisión preventiva. La magistrada subrayó que la Justicia “actúa con sus propios tiempos” y no descartó que las causas contra los exmiembros del Ejecutivo que presidía Puigdemont y los de la Mesa del Parlament se unifiquen en una causa en el Tribunal Supremo.

A este respecto, subrayó la “mucha tranquilidad” que le da que la Sala Segunda del Supremo esté “conociendo de estos procedimientos”, porque es la “cúspide” del Poder Judicial en España.

La portavoz socialista reconoció que puede darse la posibilidad de que el exvicepresidente del Govern y presidente de ERC, Oriol Junqueras, se presente a las elecciones autonómicas del 21-D, las gane y tenga que permanecer en prisión preventiva. “Hasta una condena definitiva nadie está inhabilitado y por tanto podría presentarse sin perjuicio de que si sigue en prisión provisional podría volver a la cárcel”, reconoció.

