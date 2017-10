(AVANCE) CATALUÑA. SÁNCHEZ PIDE A PUIGDEMONT QUE “VUELVA A LA SENDA DE LA LEGALIDAD” Y REITERA SU APOYO AL GOBIERNO

Google Plus

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, aseguró este lunes que “una declaración unilateral de independencia no tiene cabida en ningún Estado social de Derecho” y añadió que, de la misma forma que los socialistas abogan por el “diálogo” en la situación “traumática” que se vive en Cataluña, “apoyarán” la respuesta del Gobierno, “que será una respuesta constitucional”.

Así se pronunció el líder socialista en una rueda de prensa que ofreció en Barcelona junto al primer secretario del PSC, Miquel Iceta, un día después de que cientos de miles de personas inundaran el centro de la Ciudad Condal en una manifestación en defensa de la unidad de España.

Sánchez viajó hoy a Barcelona para participar en la reunión extraordinaria del PSC y exponer de nuevo su convencimiento de “que hay camino para el diálogo, la convivencia y el acuerdo”, como indicó esta mañana en su perfil de Twitter.

Sánchez defendió que una declaración unilateral de independencia “no tiene sentido” en estos momentos y los socialistas, dijo, pedirán diálogo y negociación “desde el primer momento y hasta el último segundo”.

“Una declaración unilateral de independencia no tiene cabida en ningún Estado social de Derecho”, subrayó, para a renglón seguido reiterar el apoyo al Gobierno en la respuesta que dé ante el desafío secesionista, aunque no concretó si mantendrían su apoyo en caso de que el Ejecutivo de Mariano Rajoy decidiera aplicar el artículo 155 de la Constitución. “Cada cosa a su tiempo. Eso sí, será una respuesta constitucional”, declaró.

Por su parte, el primer secretario del PSC realizó una petición a Puigdemont y le demandó “que se abstenga mañana de hacer una declaración de independencia, en directo, en diferido o simbólica”, durante la comparecencia del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en el Parlament.

