CATALUÑA. LA APM ACUSA A PUIGDEMONT DE “NEGAR” AL PODER JUDICIAL AL DECIR QUE SÓLO PUEDE INHABILITARLE EL PARLAMENT

Google Plus

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) acusó hoy al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, de “negar la potestad jurisdiccional” al haber asegurado que sólo el Parlamento catalán puede inhabilitarle, en referencia a que no aceptaría que lo hiciesen los jueces si le terminan condenando por el referéndum independentista del 1 de octubre.

Celso Rodríguez, portavoz de la APM, dijo a Servimedia que lo manifestado por Puigdemont es “una nueva negación de la autoridad que corresponde en un Estado de Derecho al ordenamiento jurídico”, puesto que la inhabilitación es una pena recogida en el Código Penal y que aplican los tribunales.

Rodríguez valoraba así que Puigdemont, en su mensaje oficial con motivo de la Diada, asegurase que “sólo el Parlament de Cataluña puede inhabilitar al Gobierno que yo presido” y “no hay ninguna otra instancia judicial o política que pueda hacerlo”.

Según el portavoz de la APM, la posición del presidente catalán supone “negar la potestad jurisdiccional, anticipando que en el caso de que fuese inhabilitado, no cumpliría la pena de inhabilitación que le hubiera sido impuesta”. Al mismo tiempo, esta asociación de jueces destacó que la Cámara autonómica catalana no tiene ni la “potestad” ni la “competencia” para aplicar la pena de inhabilitación.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso