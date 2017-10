CATALUÑA. BONO: CON PUIGDEMONT SÓLO TIENEN QUE HABLAR “EL JUEZ Y EL FISCAL”

Google Plus

El expresidente del Congreso de los Diputados y exministro de Defensa, José Bono, rechazó este viernes entablar cualquier tipo de diálogo con el presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, y dejó claro que con éste únicamente han de hablar “el juez y el fiscal”.

Así se expresó Bono, en una entrevista en la Cope recogida por Servimedia, después de que un grupo de históricos dirigentes del PSOE remitieran una carta al secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez, para criticar su apuesta por el diálogo con Puigdemont.

Bono afirmó que le parecen “razonables las observaciones” que han plasmado en esa misiva algunos miembros de la ‘vieja guardia’ del PSOE, en la que también se condena la propuesta de reprobación planteada contra la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

El exministro de Defensa elevó el tono para afirmar que “aunque tenga alguna crítica que hacer, ahora hay que poner el foco en el segundo Tejero, el segundo golpe de Estado”.

No obstante, aseguró que “de mi boca no saldrá ni media palabra contra PP, PSOE o Cs”, lo que le permitió incidir en la necesidad de anteponer el interés general a los intereses partidistas al aseverar que “prefiero que gane España a que gane el PSOE las próximas elecciones”.

Expresó su deseo de que “Cataluña no se separe de España y que el PP pierda las elecciones pero por su orden”.

También criticó las equidistancias frente al independentismo, puesto que es “un impudor intelectual poner en el mismo nivel a Puigdemont que a los demócratas, porque el primero está en el chantaje y en el golpe de Estado y quiero que al Gobierno de España le salga bien”.

Bono sentenció que actualmente “no es posible” defender el diálogo con los independentistas, ya que éstos sólo buscan “romper la legalidad”. Esto le sirvió para manifestar que Puigdemont “primero tiene que hablar con el juez y tiene que cumplir la pena por los delitos que ha cometido”.

Por último, destacó que el presidente de la Generalitat se ha alzado con “el trofeo vergonzoso de haber dirigido un proceso de envenenamiento que ha desembocado en el miedo”.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso