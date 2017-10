CATALUÑA. RIVERA ACUSA A PUIGDEMONT DE "FUGARSE" Y DEMOSTRAR "LA LOCURA" DEL INDEPENDENTISMO

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, acusó este martes al presidente cesado de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, de "fugarse" a Bélgica, demostrando con ello "la locura" del proceso independentista.

Rivera recogió el premio que otorga a Ciudadanos la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) por haber promovido la ley que mejora las condiciones de este colectivo.

Subrayó ante los medios de comunicación que los independentistas decían que "no pasaba nada" al declarar la independencia y que todo el mundo podía estar tranquilo, pero la realidad es que "no están tranquilos ni ellos" y que de Cataluña han salido empresas, inversiones y capitales y "ahora se fuga el president".

Rivera considera que con ello queda demostrado que el proceso independentista era "una locura" y que romper la convivencia y la estabilidad era "un gran error".

Recordó además que el propio líder de ERC, Oriol Junqueras, reconoció que la independencia era "inviable", y se preguntó "cómo pueden dormir tranquilos" sabiendo que "estaban mintiendo" a los ciudadanos, enfrentando a una sociedad y rompiendo un país.

Por todo ello reiteró su llamamiento a los catalanes para que vayan a votar masivamente en las elecciones del 21 de diciembre porque es con votos democráticos como hay que "echar" a Puigdemont y a Junqueras.

En su opinión, "no tiene ningún sentido" prever que Bélgica pueda dar asilo a Puigdemont y a los consejeros porque no están perseguidos por sus ideas sino que se enfrentan a las consecuencias de haber incumplido el Código Penal.

"Tenían que haberlo pensado antes de cometer esos delitos", concluyó, a pesar de lo cual precisó que será competencia de los jueces determinar si finalmente son juzgados y, en su caso, condenados, y no es su intención como político interferir en esa labor.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso