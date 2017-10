CATALUÑA. LA CUP EXIGE A PUIGDEMONT QUE PONGA UNA “FECHA LÍMITE” A LA NEGOCIACIÓN

El secretario de Organización de la CUP, Quim Arrufat, exigió este martes al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que fije una “fecha límite” a la negociación que hoy reclamó con el Gobierno central para llegar finalmente a la declaración de independencia que hoy dejo en suspenso el mandatario catalán.

En rueda de prensa en el Parlament, Arrufat consideró que el periodo de negociación podría establecerse en aproximadamente un mes, después de que el mandatario catalán dijera en la Cámara autonómica que está dispuesto a emprender un camino de diálogo con el objeto de llegar a la “república independiente catalana”.

La CUP firmó esta noche junto al Govern y Junts pel Si una declaración de independencia ‘en diferido’ que, según explicó, no tendrá efectos prácticos pero servirá para, simbólicamente, continuar con la hoja de ruta independentista y con el “mandato” que dicen surgió del referéndum ilegal del 1 de octubre.

Los diputados de la CUP expusieron en rueda de prensa su “decepción” al no haberse declarado la independencia en Cataluña y explicaron que una hora antes del inicio de la comparecencia de Puigdemont “se han cambiado todos los guiones”. Arrufat indicó que el presidente de la Generalitat les trasladó que “hoy no tocaba” proclamar la independencia porque había que iniciar una mediación internacional y que era conveniente “ofrecer un diálogo” antes de la declaración de independencia.

“Es algo que no compartimos”, señaló, para seguidamente informar que en los próximos días informarán a la dirección de su partido que los diputados de la CUP no participarán “en ninguna actividad parlamentaria autonómica” hasta que no se den “los pasos firmes hacia la república”.

